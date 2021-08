메리츠화재, 상반기 순익 전년비 36.8% 오른 2919억

[아시아경제 오현길 기자] 메리츠화재 메리츠화재 000060 | 코스피 증권정보 현재가 25,600 전일대비 100 등락률 +0.39% 거래량 158,788 전일가 25,500 2021.08.12 15:30 장마감 관련기사 금소법 이후…손해보험사 민원만 더 늘었다(종합)금소법 이후…손해보험 민원만 더 늘었다"소외된 손보株 다시 보자" close 는 상반기 순이익이 2919억원으로 전년 동기에 비해 36.8% 증가했다고 12일 공시했다.

상반기 매출액은 4조9337억원으로 지난해 같은 기간보다 10.1%, 영업이익은 3964억원으로 33.3% 늘었다.

보험영업효율을 판단하는 합산비율은 100.7%로 전년 동기에 비해 6.2%포인트 개선됐다.

