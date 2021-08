[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 동신대학교 대학일자리센터는 상담심리학과 재학생 31명을 대상으로 ‘청소년 상담사 3급 필기과정’을 운영했다고 12일 밝혔다.

이번 과정은 지난 7월13일부터 ▲발달심리 ▲집단상담 ▲심리측정 및 평가 ▲상담이론 ▲학습이론 ▲청소년 이해론 등을 실시간 화상 강의로 10회에 걸쳐 진행했다.

센터는 재학생들이 자격증 취득을 통해 취업경쟁력을 강화할 수 있도록 실무형 자격취득 과정을 운영하고 있다.

안민주 동신대 대학일자리센터장은 “재학생들의 취업 경쟁력을 높이기 위해 자격증 취득을 지원하는 특화과정을 다양하게 지원하겠다”고 말했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr