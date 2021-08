터키 에르도안, "탈레반 수뇌부와 만나고 싶다"...난민 쇄도 우려

카불 공항경비 맡은 터키군에 불똥튈까 우려

난민 더 늘어날지 여부에도 관심...시리아 난민 이미 포화

[아시아경제 이현우 기자] 레제프 타이이프 에르도안 터키 대통령이 아프가니스탄 상황 안정을 위해 아프간 무장조직 탈레반의 수뇌부와 만나고 싶다는 뜻을 밝혔다. 터키는 아프간 주둔 미군 철수 때 카불 공항의 경비를 맡겠다는 뜻을 밝혀 탈레반과 충돌 우려가 나오고 있어 이를 염두에 둔 발언으로 풀이된다. 터키 내부에서는 아프간 난민이 대규모로 발생할 경우, 주변국들을 거쳐 터키로 난민들이 추가로 몰려올 가능성이 제기되고 있는 것으로 알려졌다.

에르도안 대통령은 11일(현지시간) 터키 현지 방송사인 CNN터키와 한 인터뷰에서 "아프가니스탄 국민이 매우 어려운 상황에 있다"며 "우리 쪽에서 탈레반과의 협상을 포함한 노력을 하고 있으며 내가 탈레반 지도자를 접견할 수도 있다"고 말했다. 다만 탈레반 지도자 누구를 만나겠다는 것인지, 회동이 언제 가능한지 등 상세한 내용은 언급하지 않았다.

에르도안 대통령은 지난달 기자회견 당시에돟 탈레반과 대화할 의지가 있다고 말한 바 있다. 에르도안 대통령은 기자들에게 "탈레반은 미국과 일부 대화했지만, 터키와는 더 편안하게 대화할 수 있을 것"이라며 "우리가 합의에 이를 수 있다고 믿는다"고 말한 바 있다.

에르도안 대통령이 잇따라 탈레반 수뇌부와의 만남 의지를 표명한 이유는 표면적으로는 아프간 주둔 터키군의 안전을 고려한 행보로 풀이된다. 현재 아프간 주둔 터키군은 북대서양조약기구(NATO) 연합군의 일환으로 카불에 여전히 주둔 중이며, 미군이 이달말 아프간에서 철수를 완료할 때 카불공항의 경비를 맡겠다고 약조한 상태다. 터키는 카불 공항 경비의 대가로 미국에 외교, 재정적 교섭을 벌이는 중이라고 CNN은 전했다.

터키 내부에서는 탈레반의 공세로 대규모 난민이 발생하면서 이들이 주변국들을 통해 터키로 밀려들 가능성도 우려하는 것으로 알려졌다. 앞서 터키는 시리아와 이라크 내전 이후 난민을 대거 수용해 이미 360만명 이상의 난민을 수용한 상태다. 그러나 코로나19 사태에 따른 경제 악화로 난민을 돌려보내라는 여론이 높아지고 있다.

