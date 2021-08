캐나다, 가을부터 해외여행용 백신여권 발급

[아시아경제 조현의 기자] 캐나다가 올해 가을부터 해외여행에 나서는 자국민에 코로나19 백신 접종을 증명하는 '백신 여권'을 발급한다.

마르코 멘디치노 이민부 장관은 11일(현지시간) "캐나다 국민의 해외여행 용도로 코로나19 백신 접종을 확인하는 정부 문서를 발급할 계획"이라고 밝혔다고 현지 언론 등이 전했다.

해당 증명서에는 백신의 종류와 접종 날짜, 장소 등이 담기며 디지털 파일로 제공하되 종이 문서로도 발급된다. 국내 용도로 발급되는 것은 아니지만 주 정부가 원할 시 국내에서 사용 가능하다.

캐나다 정부는 현재 백신 접종을 관할해 관련 정보를 보유한 주 정부 측과 해당 문서의 적정 양식과 형태 등을 확정하기 위한 협의를 벌이고 있다.

또 해외 방문자의 백신 접종 증명을 요구하는 외국 정부를 상대로 해당 문서의 효력과 공신력을 확인하기 위한 논의를 진행 중이다.

멘디치노 장관은 "지난 여러 달 동안 백신을 접종한 국민에 감사하다"며 "백신을 맞는 사람들이 점점 많아지면서 이들이 안전한 여행을 포함해 '포스트 백신' 세계의 삶을 계획하고 있다"고 말했다.

캐나다에서는 지난 5일 퀘벡주 정부가 백신 여권 제도를 처음 도입, 내달부터 공공 행사나 상업 시설 이용 등에 시행할 방침을 밝힌 가운데 일반 국민의 백신 여권에 관한 논의가 본격화할 움직임이다.

이와 별도로 정부는 해외여행 후 입국하는 자국민에게는 코로나19 백신 접종 내용을 정부 웹사이트나 공식 앱에 사전에 등록하도록 해 의무 격리 등 방역 조치를 면제하고 있다.

