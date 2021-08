서울시, 방배 신동아 재건축 등 4건 심의 통과…총 3238가구 공급

방배 신동아·잠실 미성크로바 등 강남권 아파트 재건축 속도

[아시아경제 김혜민 기자] 서울 서초구 방배 신동아아파트 재건축을 포함해 총 4건에 대한 건축계획안이 통과됐다. 이를 통해 서울에만 총 3000여가구가 공급될 것으로 기대된다.

서울시는 지난 10일 제15차 건축위원회를 열고 ▲서초구 방배 신동아 재건축 ▲송파구 잠실 미성크로바 재건축 ▲광진구 광장동 상록타워 리모델링 ▲은평구 신사동 19-100 주상복합 등 4건에 대한 건축계획안을 통과시켰다고 12일 밝혔다.

이번에 건축위원회 심의를 통과한 4건은 공동주택 3188가구, 오피스텔 50실 등 총 3238가구다.

공급 규모는 송파구 잠실 미성크로바 재건축이 1850가구, 방배 신동아 재건축이 847가구, 광진구 상록타워아파트 리모델링이 229가구, 은평구 신사동 19-100번지 주상복합 신축이 공동주택 262가구와 오피스텔 50실이다.

방배 신동아 재건축 사업은 847가구 중 110가구를 임대주택으로 공급할 계획이다. 가구 규모는 2~5인 가구를 겨냥해 전용 59㎡형(82가구)과 84㎡형(28가구)으로 계획했고, 배치·평면·입면·마감재료 등도 분양주택과 동일하게 적용하기로 했다.

잠실 미성크로바도 1850가구 중 196세대가 3~4인 가구를 위한 장기전세주택으로 공급될 계획이다. 아울러 5시간 이상 일조가 가능한 주동 남측 입면에는 건물 일체형 태양광발전시스템을 설치하기로 했다.

김성보 서울시 주택정책실장은 "스피디한 주택 공급으로 서울시 주택시장을 신속하게 안정화하고 차별 없는 양질의 임대주택 계획과 친환경 건축계획도 세밀하게 검토해 반영하겠다"고 말했다.·

