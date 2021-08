녹십자 혈우병 치료제 '그린진에프', 中 품목허가 획득

[아시아경제 이춘희 기자] GC녹십자의 혈우병 치료제 ‘그린진에프(GreenGene F, 베록토코그알파)’가 중국 보건 당국의 품목허가를 받았다.

녹십자는 자사의 혈우병 치료제 그린진에프가 중국 국가약품감독관리국으로부터 품목허가를 획득했다고 12일 밝혔다. 국내에서 개발된 유전자 재조합 방식 혈우병 치료제가 중국 당국의 품목허가를 받은 것은 이번이 처음이다.

그린진에프는 3세대 유전자 재조합 방식의 A형 혈우병 치료제다. 녹십자가 세계 세 번째이자 국내 최초로 개발에 성공해 2010년 출시했다. 녹십자는 2016년 미국 임상을 조기에 중단하고 성장 잠재력이 큰 중국 시장에 집중하다고 공표하며 개발 리스크 논란을 정면 돌파하겠다는 입장을 밝힌 바 있다.

녹십자는 그린진에프의 중국 임상을 통해 주요 평가 지표를 모두 충족하는 결과를 얻는데 성공했다. 1차 평가 지표인 지혈 및 출혈 예방에서 치료제 주입 후 8시간 이내에 증상이 개선된 환자가 80%에 달했고, 2차 지표인 ‘연간 출혈/관절 출혈 빈도(Annual Bleeding/Joint Bleeding Rate)’도 94% 가량 개선됨이 확인됐다.

중국의 A형 혈우병 전체 환자 중 치료를 받는 환자는 약 40%에 불과하다. 신규 처방 대상이 적은 편인 다른 국가에 비해 시장 잠재성이 충분하다는 평가다. 실제로 중국 혈우병 치료제 시장은 오는 2028년 4000억원 규모로 성장할 것으로 예상되고 있다. 지난해 집계된 시장규모 대비 2배 넘는 성장이 기대된다.

그린진에프의 현지 마케팅 및 판매는 중국 내 혈장 유래 혈우병 치료제 점유율 1위로 탄탄한 영업·유통망을 갖춘 현지 계열사 GC차이나가 맡을 계획이다.

허은철 GC녹십자 대표는 “이번 승인으로 중국 내 혈우병 환자들의 치료를 위해 이어온 노력이 결실을 맺게 됐다”며 “환자들의 치료 접근성 확대를 위한 조속한 상용화에 최선을 다할 것"이라고 말했다.

