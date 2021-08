[영상]더 예뻐진 Z플립3…폰 안열고도 삼성페이 쓴다

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자가 11일 밤 '갤럭시 언팩 2021'에서 공개한 신형 폴더블 스마트폰 '갤럭시 Z플립3'는 세련되고 콤팩트한 디자인, 향상된 카메라, 전작 대비 4배 커진 커버 디스플레이로 스타일과 기능을 모두 갖춘 것이 특징이다

가장 눈에 띄는 변화는 전작보다 4배 커진 커버 디스플레이다. 메인 디스플레이는 전작과 마찬가지로 6.7인치이지만, 커버 디스플레이는 전작보다 4배 커진 1.9인치다. 스마트폰을 열지 않고도 커버 디스플레이에서 최대 8줄까지 알림, 메일, 메시지 등을 확인할 수 있다. 삼성 페이 역시 스마트폰을 닫은 채 사용할 수 있게 됐다. 스마트폰 색상과 어울리는 배경화면도 수시로 변경할 수 있다.

카메라 기능도 대폭 향상됐다. ’플렉스 모드‘를 활용하면 두 손을 자유롭게 촬영이 가능하며, 촬영 인원에 따라 자동으로 구도를 조절해주는 ’자동 프레이밍‘, 사진을 촬영하는 사람과 찍히는 사람이 동시에 프리뷰를 보면서 촬영할 수 있는 ’듀얼 프리뷰‘ 등을 지원한다. 또한 스마트폰을 열지 않아도 전원 버튼을 두 번 눌러 카메라를 실행해 커버 디스플레이로 자신의 모습을 확인하면서 촬영할 수 있는 ’퀵샷‘ 기능으로 사진과 동영상 촬영이 가능하다.

또한 초당 최대 120개의 화면을 보여주는 120Hz 가변 주사율의 디스플레이를 탑재해 인터넷 서핑이나 사진 공유 등 사용자가 보는 콘텐츠에 따라 최적화된, 매끄럽고 부드러운 보는 경험을 제공한다.

Z플립3는 크림·그린·라벤더·팬텀블랙 등 4가지 색상으로 출시된다. 휴대성을 높일 수 있는 '링 그립'과 '스트랩 케이스'도 함께 선보인다. 삼성전자는 다양한 선택의 폭을 제공하기 위해 그레이, 핑크, 화이트 등의 색상 모델도 삼성전자 홈페이지에서 독점 판매할 계획이라고 밝혔다.

삼성전자는 명품 브랜드 톰브라운과 함께 '갤럭시Z플립 톰브라운 에디션'을 일부 국가에서 한정 판매한다. 국내에서는 온라인 추첨 방식을 통해 판매하고, 이달 12일 오전 9시부터 삼성전자 홈페이지에서 응모를 시작한다.

Z플립3는 이달 27일 한국, 미국, 유럽을 시작으로 전 세계에 순차적으로 출시된다. 가격은 전작보다 약 40만원 저렴한 125만4000원이다.

