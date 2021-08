[특징주]한화시스템, 9% 급등…원웹 3450억 투자 '이사회 합류'

[아시아경제 이선애 기자] 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 18,800 전일대비 2,000 등락률 +11.90% 거래량 6,001,501 전일가 16,800 2021.08.12 11:10 장중(20분지연) 관련기사 한화시스템, 우주인터넷기업 '원웹'에 3500억원 투자…이사회 합류신성이엔지, 한화시스템과 72억 규모 태양광 모듈 납품 계약[클릭 e종목]"한화시스템, 1.6조 현금성 자산 대규모 투자 시작" close 주가가 강세다.

12일 오전 10시46분 현재 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 18,800 전일대비 2,000 등락률 +11.90% 거래량 6,001,501 전일가 16,800 2021.08.12 11:10 장중(20분지연) 관련기사 한화시스템, 우주인터넷기업 '원웹'에 3500억원 투자…이사회 합류신성이엔지, 한화시스템과 72억 규모 태양광 모듈 납품 계약[클릭 e종목]"한화시스템, 1.6조 현금성 자산 대규모 투자 시작" close 은 전 거래일대비 9.23% 오른 1만8300원에 거래되고 있다. 1만8450원까지 치솟았다.

이날 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 18,800 전일대비 2,000 등락률 +11.90% 거래량 6,001,501 전일가 16,800 2021.08.12 11:10 장중(20분지연) 관련기사 한화시스템, 우주인터넷기업 '원웹'에 3500억원 투자…이사회 합류신성이엔지, 한화시스템과 72억 규모 태양광 모듈 납품 계약[클릭 e종목]"한화시스템, 1.6조 현금성 자산 대규모 투자 시작" close 이 세계적인 ‘우주인터넷’ 기업 원웹(OneWeb)에 3억달러(약 3450억원)를 투자한다고 밝혀 주가가 급등한 것으로 풀이된다. 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 18,800 전일대비 2,000 등락률 +11.90% 거래량 6,001,501 전일가 16,800 2021.08.12 11:10 장중(20분지연) 관련기사 한화시스템, 우주인터넷기업 '원웹'에 3500억원 투자…이사회 합류신성이엔지, 한화시스템과 72억 규모 태양광 모듈 납품 계약[클릭 e종목]"한화시스템, 1.6조 현금성 자산 대규모 투자 시작" close 은 “원웹과 투자 계약을 체결하고 영국 정부, 세계 3대 이동통신사 바르티(Bharti Global), 세계 3대 통신위성 기업 유텔샛(Eutelsat), 일본 소프트뱅크(SoftBank) 등과 함께 이사회에 합류한다”고 밝혔다.

원웹의 주력 사업은 저궤도에 수많은 위성을 띄워 전 세계에 초고속 인터넷을 제공하는 ‘우주인터넷’이다. 원웹은 2019년 세계 최초로 ‘우주인터넷용’ 위성 발사에 성공했고 지금까지 8차례 발사를 통해 지구 주변을 도는 저궤도 위성 254기를 운영하고 있다. 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 18,800 전일대비 2,000 등락률 +11.90% 거래량 6,001,501 전일가 16,800 2021.08.12 11:10 장중(20분지연) 관련기사 한화시스템, 우주인터넷기업 '원웹'에 3500억원 투자…이사회 합류신성이엔지, 한화시스템과 72억 규모 태양광 모듈 납품 계약[클릭 e종목]"한화시스템, 1.6조 현금성 자산 대규모 투자 시작" close 에 따르면 원웹은 오는 19일에도 위성 34기를 추가로 쏘아 올리고, 내년엔 위성 648기로 우주인터넷망을 완성해 글로벌 우주인터넷 서비스를 본격 시작한다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr