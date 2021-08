"080 전화 한통, 간편함 통했다" KT 콜체크인 하루 630만명 사용

누적 4억2500만명 이용

[아시아경제 차민영 기자] '080-3XX-XXXX' 전화 한 통만으로 국민 누구나 편리한 출입 기록이 가능한 KT 콜체크인 서비스 일일 사용자수가 630만명을 넘어선 것으로 집계됐다.

KT는 기존에 구축한 유선전화 인프라를 활용해 전화로 3초 만에 출입 체크를 하는 콜체크인 일일 사용자가 630만명을 돌파했다고 12일 밝혔다. 지난해 9월 말 출시 후 11개월 간 꾸준히 오름세를 지속한 결과다. 7월 평균인 380만명보다도 한 달새 66%나 뛰며 급증했다. 누적 사용자 수는 총 4억2500만명이다.

콜체크인 가입 회선도 같은 기간 지속적으로 늘어나고 있다. 지난해 9월 말 1만회선이던 콜체크인 가입 회선은 11월 말 10만5000회선으로 10배 이상 성장했으며 지난 7일 96만7000회선까지 늘었다.

KT의 콜체크인 서비스는 스마트폰에서 QR코드를 생성해 인증을 하는 방식보다 사용이 직관적이고 인증오류 발생 가능성이 낮다. QR코드 인증을 위한 지연이 없고 QR코드 생성이 불가능한 일반 휴대전화(피처폰) 이용자도 손쉽게 쓸 수 있다. 수기명부와 비교해도 편의성은 물론 보안성도 매우 높다.

이 같은 장점으로 콜체크인은 현재 전국 197개 지방자치단체를 비롯해 전국 야구장, 국민은행 전 지점, 전국의 백화점과 마트, 아웃렛, 서점, 각 지역의 소상공인, 상점 등에서도 효율적인 방역 관리를 위해 도입했다. 지난달 27일에는 중앙재난안전대책본부가 내놓은 ‘백화점 등 대규모점포 출입명부 관리 강화 방안’에 따라 백화점이나 대형마트 등 다중이용시설의 전화출입관리 서비스 도입이 의무화됐다.

KT는 앞으로 다중이용시설에 부여된 콜체크인 전화번호를 쉽게 확인 할 수 있도록 전화번호 안내 스티커 등을 제공하는 등 콜체크인 사용의 편의성을 지속적으로 높여나갈 계획이다.

민혜병 KT Enterprise서비스DX본부 본부장은 "콜체크인 서비스가 출입기록의 사각지대를 없애주고 있다"며 "국민들이 쉽고 편리하며 안심하고 쓸 수 있도록 서비스 개선 및 저변 확대에 힘쓰겠다"고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr