“나도 받을 수 있나”…국민지원금 카카오페이에서 확인하세요

[아시아경제 성기호 기자]앞으로 카카오페이에서 국민지원금을 얼마나 받을 수 있는지 조회할 수 있게 된다.

12일 카카오페이는 정부의 코로나19 상생 국민지원금(재난지원금) 일정에 맞춰 사전에 지원금 수급 대상에 해당하는지 여부와 금액을 확인할 수 있는 ‘국민지원금 계산기’를 시작한다고 밝혔다. 이용을 원하는 사용자들은 페이홈 서비스 탭의 자산관리에서 ‘국민지원금 계산기’를 선택하면 된다.

사용자들은 복잡한 특례와 예외 조건을 일일이 별도로 확인할 필요 없이, 서비스에서 요청하는 정보를 기재하면 된다.

서비스 제공에 필요한 정보는 가족 구성원들이 가입한 건강보험의 종류와 건강보험료 액수, 구성원 수 등이며 한 번에 온 가족의 수령액을 확인할 수 있다. 본인의 건강보험료의 경우 정확한 납부 금액을 몰라도 국민건강보험공단으로부터 내역을 조회해 국민지원금 대상 여부 확인이 가능하다.

‘국민지원금 계산기’를 통해 알림 서비스를 신청한 사용자들에게는 지원금 신청 기간을 안내하는 메시지도 발송할 예정이다.

다만, ‘국민지원금 계산기’는 사용자의 답변을 토대로 한 모의 조회 서비스로, 실제 수령여부와 수령액 결과와는 다소 차이가 있을 수 있다.

이달 말 이후 카카오페이머니카드로 국민지원금을 지원받아 사용하면 0.3% 카카오페이포인트 적립 혜택을 누릴 수도 있다.

카카오페이 관계자는 “코로나로 모두가 힘겨운 상황에서 사용자들이 조금이나마 쉽고 편하게 국민지원금을 확인하실 수 있도록 서비스를 준비했다”고 말했다.

