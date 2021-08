독일 내 영국대사관 직원, 러시아 스파이 혐의로 체포

[아시아경제 김수환 기자] 독일 베를린 주재 영국 대사관의 한 현지직원이 돈을 받고 러시아 정보기관에 민감한 문서를 건넨 혐의로 체포됐다.

가디언지와 BBC 등은 11일(현지시간) "독일 당국이 러시아 스파이 혐의로 현지 영국 대사관 직원을 체포했다"라고 보도했다.

독일 검찰에 따르면 57세 '데이비드 S.'로만 밝혀진 이 직원은 독일과 영국의 합동 수사 끝에 전날 베를린 외곽 포츠담에서 체포됐다.

독일 당국은 앞서 그의 아파트와 사무실을 압수수색했다.

그는 작년 11월부터 러시아에 정보를 제공했다는 의심을 받고 있다.

그러나 그가 빼돌린 정보 내용이나 그 대가로 받은 금액 등은 아직 불분명하다고 현지 언론은 전했다.

러시아 정보기관과 주 독일 러시아 대사관 등은 이와 관련해 답변하지 않았다.

독일 외무부 대변인은 "이번 사안을 심각하게 바라보고 있다"며 "독일 영토에서의 스파이 행위는 결코 용납할 수 없다"라고 말했다.

이날 체포된 직원은 대사관 경호업체의 직원으로써 외교관 면책 특권이 적용되지 않을 것으로 알려졌다.

독일 당국자는 이 직원이 영국으로 인도되지 않고 현지에서 재판을 받을 것으로 보인다고 말했다.

영국 그림자 내각에서 내무장관을 맡고 있는 닉 토마스 시몬스 의원은 이번 스파이 체포 사건을 두고 "영국 국가안보에 대한 중대한 침해"라고 지적했다. 그는 이어 "어떤 정보가 러시아에 넘어갔는지를 정확히 파악해야 한다"라며 "러시아의 실질적인 위협을 보여주는 또 하나의 사례"라고 말했다.

이날 스파이 체포 사건은 최근 영국·독일과 러시아 간 관계가 악화되고 있는 가운데 나왔다.

2018년에는 영국 정부가 자국 내에서 발생한 러시아 반정부 인사 독살 시도 사건의 배후로 러시아 정부를 지목한 이후 양국 간 갈등이 고조돼왔다.

또 올해 초에는 러시아가 야권 지도자 알렉세이 나발니를 구속한 것에 대해 독일이 러시아 외교관을 추방한 바 있다.

앙겔라 메르켈 독일 총리는 지난달 "미국과 함께 러시아의 위협에 대응할 것"이라 밝히며 러시아에 적극적으로 맞서겠다는 방침을 밝혔다.

