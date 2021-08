민주당 토론회, 이재명 집중포화 "봉이 김선달" "우왕좌왕"

이낙연 "주민에 반말" vs 이재명 "왜곡, 이런 게 네거티브"

[아시아경제 박철응 기자] 11일 세번째로 열린 더불어민주당 대선 경선 후보들의 TV 토론에서는 이재명 경기도지사의 공약과 현안 입장 등에 대한 다른 후보들의 집중포화가 쏟아졌다. 특히 이낙연 전 민주당 대표는 과거 부적절한 언행 등도 지적했으며, 이 지사는 "이런 것이야말로 네거티브"라며 맞받아치기도 했다. 네거티브 중단 선언을 한 이 지사는 비교적 자제하는 모습을 보였다.

이 지사의 250만호 공급과 그 중 100만호 기본주택 공약이 공통된 타깃이 됐다. 정세균 전 총리는 "역세권 등 좋은 입지에 기본주택 100만호를 공급하겠다고 했는데, 민간 택지일텐데 분당 10배 규모 택지를 도대체 어떻게 하겠다는 것이냐"고 물었다.

이 지사는 "기존 역세권 개발이 아니고 택지를 대규모 개발할 때 역을 설치한다. 분양 아파트는 역 근처, 임대 아파트는 외곽에 배치하는데 (조정하겠다)"라고 말했다.

정 전 총리는 또 "30평대 수준의 기본주택을 짓겠다고 하면서 호당 3억원을 얘기했는데, 300조원이 들어간다. 이 돈을 어디서 조달하느냐"고 했다. 이 지사는 "여러 평형 중에 30평대가 있는 것이며, 경기도 일원 신규 택지 개발될 때 실제로 평당 1000만원에 지어져 2000만원에 분양되고 3000만원에 시가가 형성되기 때문에 이를 담보로 ABS(자산유동화증권), 기금 등을 활용해 빌려서 짓고 임대료도 받는 것"이라고 설명했다.

하지만 정 전 총리는 "봉이 김선달이나 할 말을 하는 것이다. 허장성세"라고 몰아붙였다.

박용진 의원도 이 지사에게 "기본주택 100만개 만들 땅이 없고, 기본금융은 대책이 없다"면서 "우왕좌왕 불안한 이재명, 어설픈 기본소득이란 얘기가 나온다"고 꼬집었다. 이 지사는 "하려고 하는 사람은 할 수 있는 방법을 찾는데, 안 하려고 하는 사람들은 핑계만 댄다"고 맞받았다.

이낙연 전 민주당 대표는 박 의원에게 "기본대출에 대해서 전문가 우려가 집중되는데, 고견을 말해달라"고 하기도 했다. 질문하는 형식으로 이 지사를 겨냥한 것이다. 박 의원은 "엄청난 자금을 동원해야 하는데 시중 자금이고 보증은 국민 세금으로 뒷받침해야 한다"면서 "신용 불량이나 부실이 발생하면 엄청난 경제 혼란이 나타날 수 밖에 없다. 제대로 된 설명이 없으면 다른 시리즈처럼 꿈 같은 얘기"라고 했다.

이 전 대표는 또 "약자와 시민을 대하는 이재명 후보의 태도에 대한 우려가 있다는 것을 본인도 알 것"이라며 "철거민이 항의하니 몸싸움 하고, 장애인에게 전기를 끊었다는 보도가 있었다. 비판하는 시민들한테 차마 입에 옮길 수 없는 트위터 반응도 있었다. 최근 주민들에게 반말하는 것도 많이 회자됐다"고 했다.

이에 이 지사는 "전부 다 왜곡이며 사실이 아니다"면서 "철거민한테는 제가 폭행을 당했고 그 사람들은 유죄를 받았다. 반말했다는 영상은 잘라서 붙인 것이다. 이런 것이야말로 네거티브다. 이런 것 안 했으면 좋겠다"고 했다.

정 전 총리는 경기도가 정부 방침과 달리 재난지원금을 모두에게 지급하려 한다는 점을 짚으며 "말로는 문재인 정부를 계승한다고 하면서 다른 길을 고집하니까 '정권 교체, 이재명 1기 정부' 이런 얘기까지 나오는 것 아니냐"고 했다.

이 지사는 "돈이 없어서 12% 국민들에게는 못 준다고 하니 지방정부에서는 세금 많이 내는 사람도 주자고 시장, 군수, 도의회가 제안하니 가능하면 지급할 생각"이라고 했다. 정 전 총리가 "대통령까지 합의한 것을 존중하는 것이 바람직하다"고 하자, 이 지사는 "지방자치를 부정하는 말"이라고 맞받았다.

한편 추미애 전 법무부 장관은 검찰 개혁을 강조하기도 했다. 그는 "검찰의 무리한 기소 수사로 문재인 정부의 검찰 개혁을 좌초시키려 했던 정경심 교수 사건 2심 재판이 있었다. 매우 가슴 아픈 날"이라며 이 지사와 이 전 대표, 정 전 총리를 돕고 있는 의원들이 모두 100여명에 이른다는 점을 짚었다.

추 전 장관은 이 전 대표를 향해 "내일이라도 (검찰의 수사 기소 분리 법안을) 대표발의 하고 정기국회에서 통과시키는 것이 어떻겠느냐"고 했다. 이 전 대표는 "상의해보겠지만, 우선은 6대 범죄를 뺀 나머지를 검찰에서 경찰로 넘기는 형사소송법이 개정됐으니 안착에 비중을 두자는 게 당정의 의견이었다"고 했다.

