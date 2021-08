美 상원, 3조 5000억 달러 규모 인프라 예산안 통과

[아시아경제 전진영 기자] 미국 상원이 기후변화 대응과 사회안전망 강화 등을 위한 3조 5000억 달러(약 4049조 5000억원) 규모의 예산안을 11일(현지시간) 통과시켰다.

현지 언론은 표결에 참여한 공화당 상원의원 49명이 모두 반대표를 던졌지만 민주당 의원 50명이 전원 찬성하면서 예산안이 통과됐다고 전했다.

조 바이든 미국 대통령이 의회에 요청한 인프라 예산은 4조 달러다. 전날 상원 여야 초당파 의원들은 이중 1조 달러를 마련해 예산안을 표결에 부쳤고, 찬성 69명 반대 30명으로 통과시켰다. 외신들은 상원이 민주당과 공화당 50석으로 갈린 상황에서 협상을 통해 공화당의 찬성을 이끌어 낸 것은 바이든 대통령에게 귀중한 승리를 안겨준 것이라고 평가했다. 다만 바이든 대통령과 민주당은 당시 통과되지 못한 3조 5000억 달러는 공화당 협력 없이도 처리하겠다는 입장을 고수했다.

하원 표결은 스테니 호이어 민주당 하원 원내대표가 하계휴가에서 돌아오는 이달 넷째 주 이후가 될 전망이다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr