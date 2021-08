러시아 보건장관 "스푸트니크V, 델타 변이 예방효과 83%"

[아시아경제 전진영 기자] 미하일 무라슈코 러시아 보건장관은 11일(현지시간) 러시아산 코로나19 백신 '스푸트니크V'의 델타 변이 예방효과가 83%에 달한다고 밝혔다.

그는 이날 스푸트니크 개발 1주년을 맞은 언론 인터뷰에서 자국 내 임상자료를 근거로 이같이 주장했다.

장관은 스푸트니크V가 세계 각국 백신들 중 델타 변이에 가장 좋은 효과를 보이고 있다면서, 코로나19 중증 진행에도 95% 이상의 보호 역할을 해준다고 설명했다.

스푸트니크 V를 개발한 알렉산드르 긴츠부크르 가말레야 국립 전염병·미생물학 센터 소장도 이날 자국 일간지 인터뷰에서 두 가지 성분을 이용하는 스푸트니크 V의 제조 방식이 효능을 입증했다고 주장했다.

그는 러시아 개발팀이 에볼라와 메르스 백신 개발 때 확보한 경험을 토대로 효능이 좋은 스푸트니크 V 백신을 개발할 수 있었다고 밝혔다. 그러면서 스푸트니크V가 외국의 다른 벡터 방식 백신(영국 아스트라제네카 백신 등)에 비해 백신 성분 정제 수준이 훨씬 높아 효과가 있는 것이라고 강조했다.

현재 러시아를 포함한 69개국이 스푸트니크V의 사용을 승인했으며, 세계보건기구(WHO)와 유럽의약품청(EMA)도 승인 절차를 진행하고 있다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr