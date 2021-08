델타 변이 확산에 美 '어린이 백신 접종' 요구 커져

[아시아경제 전진영 기자] 미국에서 코로나19 델타 변이 확산으로 어린이 감염자가 늘어나자 12세 미만에게도 백신 접종을 허가해야 한다는 목소리가 높아지고 있다.

10일(현지시간) 일간 가디언에 따르면 미국소아과학회(AAP)의 분석 결과 지난주 미국에서 보고된 12세 미만의 신규 확진자는 9만 4000명으로 전체 확진자의 15%를 차지했다

뉴올리언스 병원 소아과 의사인 마크 클라인은 “외래환자의 확진율이 한 달 전 1%에서 20%로 늘었다”며 “18명의 어린이가 병원에서 집중치료를 받고 있고, 이 가운데 3개월 된 아기를 포함해 3명이 인공호흡기를 쓰고 있다”고 말했다.

AAP의 회장인 리 사비오 비어스는 미 식품의약국(FDA)에 서한을 보내 12세 미만을 상대로 한 백신 접종을 신속 승인할 것을 촉구했다.

그는 서한에서 "지난주 코로나19 팬데믹 시작 이후 어린이 환자의 비율이 가장 크게 증가했다"면서 "델타 변이는 백신 접종을 하지 않은 어른들에게 그렇듯 청소년과 어린이들에게도 긴급한 위험이 되고 있다"고 말했다.

FDA는 지난해 12월 16세 이상을 상대로, 지난 4월 12∼15세를 상대로 화이자-바이오엔테크 백신 투여를 긴급 승인한 바 있다. 그러나 화이자-바이오엔테크는 5∼11세 어린이를 대상으로 하는 백신 긴급 사용 신청은 하지 않은 상태다.

