진주시, 하모 캐릭터 활용 상품 개발 공모

하모 캐릭터 활용한 진주시만의 특별한 상품 개발 및 발굴



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 하모 캐릭터를 활용한 상품 개발 공모전을 개최한다고 11일 밝혔다.

이번 공모전은 시민들에게 하모 캐릭터를 알리고 활용한 진주시만의 특별한 상품 개발 및 발굴을 위해 마련됐다.

응모 자격은 공고일을 기준으로 진주시 소재 사업체, 법인, 단체 및 시에 주소를 둔 개인이면 누구나 가능하며, 작품 수는 개인(업체)당 2점 이하로 제한된다.

서류접수는 오는 23일부터 24일까지며, 시제품은 27일과 30일 이틀 안에 시청 3층 문화강좌 실에 제출해야 한다.

접수된 작품은 상품성, 시장성, 디자인 및 품질수준을 기준으로 한 전문 심사위원단의 평가를 통해 최우수 1명, 우수 2명, 장려 3명 등 총 6점을 선정해 다음 달 1일 수상작을 발표한다.

수상자에게는 상장 수여와 함께 일정 금액 상당의 출품작 구매의 특전이 주어진다.

시 관계자는 “지역 온라인 커뮤니티에서 하모 인형뿐만 아니라 캐릭터를 활용한 다양한 상품을 판매해 달라는 글이 적지 않게 올라오는 등 관심과 인기가 많아 공모를 진행하게 됐다”며 향후 관련 조례 제정 등을 추진할 계획이라고 밝혔다.

