尹 대변인, 정경심 징역 4년형에 "영화 '기생충' 같아..문 대통령, 아직 조국에 '마음의 빚' 있나"

[아시아경제 박현주 기자] 조국 전 법무부 장관의 배우자 정경심 동양대 교수가 2심에서 징역 4년형을 선고받은 것과 관련해 윤석열 국민의힘 대선 예비후보 측 김병민 대변인이 문재인 대통령을 언급하며 "아직도 마음의 빚이 남아있느냐"고 말했다.

김 대변인은 11일 '정경심 2심 유죄에도 조국의 시간에 갇혀 있겠습니까'라는 제목의 논평을 내 "정 교수의 2심 재판 결과 쟁점이 된 (딸) 조민의 7개 경력확인서가 모두 허위로 드러났다"며 "특히 조 전 장관이 재직했던 서울대 인턴확인서에 대해 조 전 장관의 위조와 정 교수의 공모를 2심 재판부는 재차 인정했다"고 밝혔다.

이어 "교육을 '기회의 사다리'로 여기며 노력해온 여러 국민께 '공정'의 믿음을 송두리째 앗아간 조 전 장관 가족의 입시비리는 말 그대로 충격이었다"며 "설마 영화 '기생충'의 한 장면처럼 대한민국 법무부 장관 부부가 과거 각종 서류를 조작하며 자녀의 부정 입학에 관여했다고 어느 누가 상상이나 했겠는가"라고 꼬집었다.

김 대변인은 조 전 장관을 두둔한 정치권에 대해서도 비판했다. 그는 "검찰의 수사로 수많은 증거가 드러났고 1심 재판을 통해 유죄가 확정된 바 있었지만 그럼에도 재판부의 판단과 사실을 외면하는 정치인들이 적지 않았다"며 "조 전 장관은 얼마 전 관련 사안을 담은 책 '조국의 시간'을 발간하며 관련 사실을 정치공세로 치환했고 이에 호응하는 여권의 정치인들도 여전했다"고 지적했다.

그러면서 그는 문 대통령을 비롯한 여당 인사들에게 입장 표명을 요구했다. 김 대변인은 "과거 조 전 장관 사퇴 이후 '마음의 빚이 있다'던 문 대통령에게 오늘 2심 판결을 지켜보며 아직도 마음의 빚이 남아있는지 묻는다"며 "정 교수 구속 당시 '가슴이 턱턱 막히고 숨을 못 쉬겠다'던 김남국 더불어민주당 의원은 여전히 숨쉬기에 버거움을 느끼는지도 함께 묻는다. 그리고 그간 조국 사태에 말을 아껴왔던 이재명 경기도지사도 정 교수의 2심 판결까지 난 상황에서 분명한 입장을 보여주길 바란다"고 촉구했다.

덧붙여 김 대변인은 "더 이상 우리 정치가 '조국의 시간'에 갇혀서 국민의 공정과 상식을 저버리는 일이 없어야 한다"며 "어떤 권력과 기득권도 '국민의 공정한 기회'를 무력화시킨 입시 비리 앞에 예외가 될 수 없음을 밝혀 준 재판부 판단을 존중하며 이 같은 불법 행위가 다시는 발 붙일 곳 없도록 엄정한 제도 개선 마련에 모두 함께 나서기를 촉구한다"고 강조했다.

