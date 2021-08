韓 조선, 세달 연속 수주 1위…선가도 꾸준히 오름세

[아시아경제 최대열 기자] 국내 조선업계가 세 달 연속 선박수주 1위를 차지했다. 1~7월 누계 수주량도 2008년 이후 가장 많은 수준으로 집계됐다.

11일 영국 조선·해운 시황 분석기관 클락슨리서치 자료에 따르면 한국은 지난달 전 세계 발주량 401만CGT(100척) 중 181만CGT(24척·45%)를 거머쥐며 수주 1위 자리를 지켰다. 최근 3개월 연속 월 기준 1위다. 중국이 177만CGT(49척·44%)로 뒤를 바짝 쫓았고 일본은 40만CGT(21척·10%)로 3위다.

한국의 1~7월 누계 수주량은 1276만CGT(304척·43%)로 2008년 1550만CGT 이후 가장 많은 것으로 나타났다. 올 들어 누계 수주량으론 중국(1348만CGT·474척·45%)에 근소한 차이로 뒤졌다. 다만 앞서 지난 4월 8%포인트까지 벌어졌던 격차가 2.4%포인트까지 줄었다. 하반기 액화천연가스(LNG) 운반선 등 고부가가치 선박 발주가 본격화하면 추월이 가능할 것이란 전망도 나온다.

한국은 수주잔량(남은 일감)도 지난 2월 이후 5개월째 늘어 2687만CGT를 기록했다. 이는 지난해 같은 기간 1998만CGT보다 34% 늘어난 수치로 우리나라는 중국이나 일본에 비해 증가폭이 컸다. 현재 국가별 수주잔량 1위는 중국(3163만CGT·38%)이다.

새로 주문하는 선박의 가격을 가늠할 수 있는 클락슨 신조선가지수는 9개월째 상승세를 이어가며 이달 첫 주 144.5포인트를 찍었다. 신조선가지수는 2011년 9월 140.6포인트 이후 약 10년 만에 140포인트대를 회복했다. 선종별로는 컨테이너선(1만3000~1만4000TEU)이 지난달 대비 850만 달러 상승한 1억3850만 달러를 기록하며 가장 큰 폭으로 올랐다. LNG운반선은 500만 달러 상승한 1억9600만 달러, 원유 운반선(VLCC)은 350만 달러 오른 1억200만 달러를 기록했다.

