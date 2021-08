부산국제영화제 배우상 심사위원에 엄정화·조진웅

배우 엄정화와 조진웅이 올해 부산국제영화제 '올해의 배우상' 심사위원에 위촉됐다. '올해의 배우상'은 한국영화의 미래를 이끌어갈 신인 배우를 발굴하기 위해 마련한 상이다. 뉴 커런츠 부문과 한국영화의 오늘-비전 부문에 출품된 작품들에서 가장 인상적인 연기를 펼친 남녀 배우에게 상금 500만원과 함께 주어진다.

엄정화는 1993년 영화 '바람부는 날이면 압구정동에 가야 한다'로 데뷔한 만능 엔터테이너다. 대표작으로는 '결혼은 미친 짓이다', '싱글즈', '내 생애 가장 아름다운 일주일', '오로라 공주', '해운대', '댄싱퀸', '몽타주', '미쓰 와이프', '오케이 마담' 등이 있다. 배우 조진웅은 영화 '말죽거리 잔혹사'로 데뷔해 '명량', '암살', '끝까지 간다', '아가씨', '독전', '공작', '완벽한 타인', '사라진 시간' 등에서 폭넓은 연기 스펙트럼을 보였다.

올해 영화제는 10월 6일부터 15일까지 열린다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr