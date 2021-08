우리은행, 한국생산성본부와 'ESG경영 강화' 업무협약

정보교류 및 공동사업 강화 추진

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 한국생산성본부와 ‘ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화를 위한 업무협약’을 체결했다고 11일 밝혔다. 이날 협약식에는 권광석 우리은행장과 안완기 한국생산성본부 회장이 참석했다.

양사는 이번 협약을 통해 ESG 경영 강화 및 ESG 선도기업으로의 도약을 위한 상호 정보 교류와 중소기업 ESG 경영 도입 및 실천 지원, 공동 사회공헌사업 등을 중점적으로 추진해 나가기로 했다.

특히 인력과 정보 부족, 비용 부담 등으로 어려움을 겪고 있는 중소기업에 ▲ESG 정보 ▲ESG 교육 기회 ▲ESG 평가 가이드라인 제공 등 실질적 지원을 통해 ESG 생태계 조성에 힘을 모으기로 했다.

권광석 우리은행장은 “ESG 경영에 대한 중요성이 나날이 높아지는 가운데 이번 협약을 통해 중소기업의 ESG 경영 도입 및 실천을 적극적으로 지원해 금융의 사회적 책임을 다해 나갈 것”이라고 말했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr