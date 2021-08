박성호 하나은행장 ‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’ 동참

[아시아경제 성기호 기자] 박성호 하나은행 은행장이 어린이 교통사고 예방과 안전한 교통문화 정착을 위한 캠페인 ‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’에 동참했다.

11일 하나은행에 따르면 박 행장은 10일 하나은행 을지로 본점에서 캠페인 슬로건인 어린이 보호구역 내 ▲1단 멈춤 ▲2쪽 저쪽 ▲3초 동안 ▲4고 예방의 의미와 중요성을 임직원에 전하고 적극적인 동참을 강조하며 릴레이 캠페인을 실천했다. 박 행장은 지난 6일 류경표 한진 대표이사의 지명을 받아 캠페인에 동참하게 됐다.

‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’는 어린이 보호구역 내 교통사고 예방과 어린이 보호를 최우선으로 하는 교통문화 정착을 위해 지난 2020년 12월부터 행정안전부에서 시작한 국민 참여형 공익 릴레이 캠페인이다.

박 행장은 오프라인 행사 이외에도 캠페인 참여 인증 게시글을 하나금융그룹 및 하나은행 공식 인스타그램과 페이스북 등 다양한 채널을 통해 외부로 적극 알림으로써 하나은행 임직원은 물론, 하나은행을 거래하는 많은 고객들이 함께 어린이 교통안전의 중요성에 대해 공감하고 동참해 달라고 당부했다.

박 행장은 "우리 사회 미래 주역인 어린이들이 마음 놓고 걸을 수 있는 안전한 거리, 안전한 사회를 함께 조성해 가길 바란다"며 이구영 한화솔루션 대표와 이주일 베올리아코리아 부사장을 다음 캠페인 참여자로 추천했다.

