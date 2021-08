서울 119 신고 하루 평균 5121건…구급출동 9.1%↑

서울시, 상반기 119 신고 접수·소방활동 통계 발표

외부활동 증가하면서 119 구급대 출동도 9.1% 늘어

생활안전 신고 41.8%↑…'잠금장치 개방' 출동 가장 많아

[아시아경제 한진주 기자] 올 상반기 서울에서 119에 접수된 신고는 감소했지만 구급 출동 건수는 오히려 늘어난 것으로 나타났다. 신고 건수는 하루 평균 5121건, 119 구조대 출동 건수는 505건이다.

11일 서울시는 올해 상반기 119신고 접수 건수와 소방활동 통계를 발표했다. 상반기 서울종합방재센터에 접수된 신고건수는 총 92만6997건으로 지난해보다 0.62% 감소했다. 월평균 15만4499건, 1일 평균 5121건의 신고가 접수됐다.

유형별 신고 건수는 ▲화재 1만1538건 ▲구조 2만3270건 ▲구급 23만7707건 ▲생활안전 2만9672건 등이다. 지난해 상반기보다 생활안전 신고가 41.8% 증가했고 구조(23.0%), 화재(14.1%), 구급(7.1%) 순으로 늘었다. 기타 신고는 5.47% 감소했다.

119 구급대 출동 건수는 9.1%나 늘었다. 상반기 출동 건수는 35만3950건이다. 119구급대의 이송인원도 올해 상반기에 14만3461명으로 전년 동기보다 5637명(4.1%) 증가했다.

유형별로는 급·만성 질병이 9만8550명(68.7%)으로 가장 많고, 추락이나 낙상 1만9138명(13.3%), 교통사고 1만1686명(8.1%) 등의 순이었다.

서울시 소방재난본부 관계자는 “구급출동·이송인원이 예년에 비해 증가했는데 코로나19가 장기화함에 따라 외부 활동이 다시 늘어난 것과 관련이 있는 것으로 보인다"고 밝혔다.

구조현장 출동은 올해 상반기 43.9%나 늘었다. 총 9만1548건이며, 119 구조대는 하루 평균 505건을 출동한 것으로 집계됐다. 가장 많이 늘어난 유형은 생활안전 구조출동(73.3%↑)이다.

올해 상반기 생활안전 구조출동 중 기타출동 건을 제외하고 가장 높은 비중을 차지하고 있는 유형은 '잠금장치 개방을 위한 출동'(6208건)이다. 전체 생활안전 출동 중 16.2%를 차지했다. 동물 구조(3093건)으로 2번째로 많았다. 자연재해 출동(874건)은 전년 동기 대비 624.3%나 늘었다.

상반기 서울에서 접수된 화재 사고는 2505건으로 작년보다 0.2%(60건) 감소했다. 1일 평균 13.8건씩 화재를 진압하고 있다. 주거시설 화재(37.3%)가 가장 많고 생활서비스, 판매·업무시설, 차량 순으로 많다.

최태영 서울소방재난본부장은 "구조·구급 신고 증가를 고려해 현장대응체계 운영에 철저를 기하겠다"며 "효과적이고 신속한 119서비스 제공을 위해 정보통신기술과 연계한 재난대응시스템을 마련해 나가겠다"고 말했다.

