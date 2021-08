서울시 '수소차' 구입보조금 3350만원 지원

17일부터 환경부 저공해차 구매보조금시스템에서 접수

2개월 이내 출고 가능한 차량에 한해 신청 가능

660만원 세제 감면, 주차요금·고속도로 통행료 할인혜택도

[아시아경제 한진주 기자] 서울시가 올 하반기 475대의 수소차에 구매보조금 3350만원을 지원한다.

서울시는 오는 17일부터 환경부 저공해차 구매보조금지원시스템을 통해 475대에 대한 구매보조금 신청을 받는다고 밝혔다. 지난 3월 388대를 지원했고 하반기 지원물량까지 포함해 올해 총 863대를 보급할 계획이다.

신청대상은 구매 지원신청서 접수일 기준 30일 이전부터 연속해 서울시에 거주하거나 주사무소로 사업자등록을 한 개인, 법인, 단체, 공공기관이다. 개인은 1인당 1대, 사업자, 법인, 단체 등은 1업체당 5대까지 신청할 수 있다.

구매자가 자동차 제조·판매사와 구매계약을 체결하고 2개월 이내 출고 가능한 차량에 한해 구매 지원 신청이 가능하다. 모든 신청절차는 자동차 제조·판매사에서 대행해 진행한다.

구매보조금 외에도 최대 660만원(개별소비세 400만원·지방교육세 120만원·취득세 140만원)의 세제 감면, 공영주차장 주차요금·고속도로 통행료 50% 할인, 남산터널 혼잡통행료 면제 등 다양한 혜택도 제공한다.

서울시는 서소문청사에 수소충전소를 구축한다. 현재 2600대의 충전능력을 4500대 수준으로 높여 시민들의 충전 불편을 해소할 계획이다.

수소차는 수소와 공기 중의 산소를 직접 반응시켜 전기를 생산하는 연료전지를 이용하는 자동차로 운행 중 물 이외의 배출가스를 발생시키지 않고, 공기정화 기능도 갖추고 있어 미세먼지 저감이나 온실가스 감축에 효과적인 친환경차로 꼽힌다. 수소차 보급과 관련한 자세한 사항은 통합콜센터, 환경부 저공해차 통합 홈페이지에서 확인할 수 있다.

김정선 서울시 기후변화대응과장은 "수소차 구입을 고려하는 시민들은 보조금 신청으로 서울시가 지원하는 혜택을 받으시길 바란다"며 "서울시는 서소문 수소충전소 건립 등 차량 보급 확대에 맞춘 충전 인프라 구축으로 시민들이 더욱 편리하게 수소차를 이용하실 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

