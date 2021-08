풀무원, 식물성 단백질 식사 ‘한끼두부면’ 2종 출시

[아시아경제 이승진 기자] 풀무원식품은 고단백 두부로 만든 두부면에 특제 식물성 소스를 얹어 간편하게 먹을 수 있는 제품 ‘한끼두부면’ 2종을 출시했다고 11일 밝혔다.

신제품 ‘한끼두부면’은 지난 4월 식물성 소스를 함께 구성한 HMR 형태의 ‘두부면 키트(KIT)' 출시 이후 선보이는 두 번째 두부면 HMR이다.

채식 인구가 늘어나고 다이어트 및 건강에 대한 관심이 높아지며 두부면을 찾는 소비자가 꾸준히 증가함에 따라 풀무원은 맛과 건강 모두 잡은 두부면의 신제품으로 인기를 이어나갈 계획이다.

‘한끼두부면’은 두부면 충진수만 따라 버린 후 동봉된 소스와 함께 비비면 완성된다. 두부면을 데우거나 볶아 먹어야 했던 번거로움은 줄이고 언제 어디서나 먹을 수 있게 편의성은 높였다. 또한 ‘생바질 파스타’, ‘새콤달콤 김치렐리쉬’ 2종의 메뉴로 출시해 두부면을 더욱 다양한 맛으로 접할 수 있도록 했다.

‘생바질 파스타’는 1개당 350㎉(탄수화물 21g), ‘새콤달콤 김치렐리쉬’는 300㎉(탄수화물 20g)으로 가볍고 건강한 한 끼로도 적합하다.

이상우 풀무원식품 PPM PM은 “신제품 ‘한끼두부면’은 두부면 조리가 어렵거나 번거로웠던 분들, 풀무원 두부면을 사랑해 주시는 분들 모두가 더욱 간편하고 맛있게 두부면을 즐길 수 있게 만든 제품”이라며 “앞으로도 소비자의 건강과 입맛 모두 충족시킬 수 있는 두부면 신제품을 지속적으로 연구 개발하여 선보일 계획”이라고 밝혔다.

한편, 풀무원은 지난 3월 식물성 지향 식품 선도 기업을 선언하고 ‘두부면KIT’, ‘두부바’, ‘두부텐더’, ‘두부크럼블 덮밥소스’, ‘고단백 큐브두부’ 등 다양한 식물성 지향 식품을 출시한 바 있다. 풀무원 두부면은 국내 출시 1년 만에 판매량 500만 개를 돌파하고 최근 싱가포르, 호주, 뉴질랜드 등 글로벌 시장으로 진출하며 성장세를 이어나가고 있다.

이승진 기자