경매로 집 잃고 차 안에서 생활하던 50대… 숨진 채 발견

지난 겨울 살던 집 경매 넘어가

지병으로 사망했을 가능성 커

[아시아경제 나예은 기자] 지난해 겨울 살던 집이 경매로 넘어간 뒤 차 안에서 생활해온 50대 남성이 숨진 채 발견됐다.

10일 노원구청과 경찰 등에 따르면 지난 8일 오전 11시께 서울 노원구 월계동 초안산 인근에 주차돼있던 차 안에서 A(56)씨가 숨진 채 발견됐다.

월계동에 거주해온 A씨는 지난해 겨울 집이 경매로 넘어가자 사우나 등을 전전하다가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 사우나 이용이 어려워진 이후 차 안에서 생활한 것으로 알려졌다.

구청은 '주민센터 개방화장실에서 몸을 씻고 차 안에서 생활하는 사람이 있다'는 주민들의 말을 토대로 A씨에게 도움이 필요하다고 판단해 복지 지원을 위한 면담을 했다.

또 A씨에게 기초생활보장 수급자 등록을 안내하고 지난 6월과 7월에 긴급 생계비 47만원을 2차례 지원했다. 주거비 지원도 안내하며 "기초생활보장 수급자 등록이 될 때까지 고시원에서 기다리라"고 권했지만, A씨는 거절했다.

이후 A씨는 수급자 심사 도중 사망했다. 그는 평소 만성 간염을 앓고 있었던 것으로 전해졌다.

구청 관계자는 "기초생활보장 수급자 등록 심사를 위해서는 가족관계나 금융정보 등을 확인하는 등 절차가 있어 통상적으로 2∼3개월이 걸린다"고 말했다.

경찰은 A씨의 죽음에 타살 정황이 없고, 유족 측의 말을 토대로 "A씨가 지병으로 사망했을 가능성이 크다"고 추정했다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr