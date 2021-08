포항시 ,공무직 환경관리원 공채 경쟁률 21대 1 … 대졸 이상 60% 넘어

응시자 61% 대졸 이상, 여성 9명…환경관리원 높은 인지도 나타나

9월7일 종합운동장서 2차 실기시험, 3차 면접거쳐 최종 11명 선발

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북 포항시는 올해 공무직 환경관리원 공개채용에 232명이 응시해 21.1대 1이라는 높은 경쟁률을 보였다고 10일 밝혔다.

응시자의 연령대는 20대가 61명(26%), 30대 95명(41%), 40대 64명(28%), 50대 12명(5%)으로 나타났다. 응시자의 61%는 고학력인 대학원과 대학 이상 졸업자였으며, 여성도 9명이 응시해 환경관리원에 대한 높은 인지도와 관심을 보였다.

포항시는 당초 1차 서류심사를 통해 채용인원의 5배수인 55명을 선발할 예정이었으나, 동점자가 18명이 나와 57명을 1차합격자로 선발했다.

오는 9월 7일 종합운동장에서 2차 실기시험(50m 왕복달리기, 던지기, 윗몸일으키기)을 통과한 20명 중 3차 면접을 거쳐 최종합격자 11명을 선발할 계획이다.

이처럼 채용 경쟁률이 높은 것은 코로나19 장기화로 근무 중인 회사가 경영난을 겪고 있으며, 청년취업이 힘들어져 안정적인 직업을 찾는 20~30대가 늘어난 것으로 분석된다.

신정혁 자원순환과장은 "공정하고 투명하게 최종합격자를 선정해 시민들이 쾌적한 환경에서 지낼 수 있도록 환경정비에 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr