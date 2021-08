"文 격려에 답해달라" 김연경 인터뷰 논란에…배구협회 "조크로 봐야"

귀국 기자회견서 포상금 액수 물으며 생색…배구협회 게시판에 비난 쇄도

배구협회 "예정에 없던 후원금 낸 신한금융지주에 대한 감사 표현"

[아시아경제 나예은 기자] 2020 도쿄올림픽 여자 배구 대표팀 귀국 기자회견에서 사회자 유애자 경기 감독관(한국배구연맹 경기운영위원)이 주장 김연경 선수에게 문재인 대통령에 대한 감사 인사를 강요해 논란이 되자 배구협회가 해명에 나섰다.

앞서 지난 9일 열린 기자회견에서 유 감독관은 예정돼 있지 않은 인터뷰를 유도하며 문재인 대통령에 대한 감사 인사를 강요하거나 포상금 액수를 구체적으로 묻는 등 김연경 선수를 곤혹스럽게 만들었다.

유 감독관은 사진촬영 후 자리를 빠져나가는 김연경 선수에게 "남아달라"며 불러세운 후 "이번에 우리 여자배구가 4강에 올라가서 포상금이 역대 최고로 준비돼 있는 거 아시죠"라고 질문을 했다. 이에 김연경 선수는 "알고 있다"고 답하며 넘어가려고 했지만 유 감독관은 재차 "대충 얼마요?"라고 되물었다.

김연경 선수가 "6억원 아닌가요"라고 말하자 유 감독관은 "이번에 한국배구연맹의 조원태 총재께서 2억원을 투척하셨고, 또 배구 국가대표를 지원해주시는 신한금융지주에 조용병 회장께서 2억원을 대한배구협회 오한남 회장님께서 2억원을 주셔서 이와 함께 대한체육회에서도 아마 격려금이 많이 나갈 것"이라며 감사 인사를 압박했다.

유 감독관의 무례한 태도는 여기서 멈추지 않았다. 그는 "우리 여자배구 선수들 활약상에 대해 문재인 대통령께서 선수들 이름을 하나하나 호명하며 격려를 해 주셨고, 특히 김연경 선수에 대해서는 국민들께 감명을 줬다며 따로 또 격려해 주셨다. 이것에 대해서는 답변을 주셨냐"고 물었다.

김연경은 "좋은 얘기들을 많이 해 주셔서 너무 감사하고, 앞으로 더 많은 기대와 관심을 가져 주셨으면 좋겠다"고 답했다.

하지만 유 감독관은 "네, 오늘 그것에 대해 (감사함을 전할)기회, 자리가 왔다"며 더 말할 것을 강요했다. 그러자 김연경 선수는 "했잖아요. 지금"이라고 말했으나 유 감독관은 아랑곳하지 않고 "네, 한 번 더"라고 재촉했다.

결국 김연경 선수가 "감사합니다"라고 답하자 유 감독관은 "그렇죠"라고 말했다.

해당 사건 이후 대한민국배구협회 게시판에는 분노한 팬들의 항의 글이 쇄도하고 있다.

한 네티즌은 "보는 내내 질문과 태도가 너무 처참해서 선수에게 제가 다 미안했다"며 "세계에서 레전드라 칭하는 김연경 선수에게도 이런 식으로 구는데 과연 배구 키즈가 나올까. 배구협회도 바뀔 때가 됐다. 사과하시고 이번 기회에 개선 좀 하라"고 했다.

다른 네티즌은 "한 일도 없으면서 생색만 내는 게 딱 꼰대의 전형적인 모습"이라며 "모든 건 선수들이 다 했는데 왜 생색은 협회가 내나. 포상금 6억을 김연경 선수에게 다 주는 것도 아니고 김연경 선수가 한 해에 받는 연봉이 얼마인데 그걸로 생색을 내나"라고 비판했다.

이외에도 네티즌들은 "이제 막 경기를 마치고 온 선수에게 몸 괜찮냐는 안부 한 마디 없이 감사 인사를 강요한다", "어떤 팬이 포상금, 대통령 격려에 대한 감사 인사를 굳이 선수 입에서 듣고 싶다고 그러던가", "원정 다녀온 선수 강제로 붙들어 놓고 감사하다고 강제 인사시키는 꼬락서니 잘 봤다" 등의 의견을 남겼다.



한편 기자회견 진행을 맡은 유애자 감독관은 1986년 서울 아시안게임에서 동메달을 땄던 인물로 현재는 프로배구 경기에서 경기 감독관으로 활동하고 있다.

논란이 일자 배구협회 측은 "사회자의 직설적인 성격이 그대로 노출된 것 같다. 나쁜 뜻은 아니었다"며 "대통령께 감사하다는 인사를 강요했다기 보다는 표현 방법에서 오해의 소지가 있었다"고 해명했다.

그러면서 "질문들을 조크(농담)로 봐야지 대단하게 부각하려고 한 것은 아니라고 본다"며 "(기자회견 질문이) 배구협회나 배구연맹의 생색내기는 절대 아니었다. 예정에 없던 후원금을 낸 신한금융지주에 대한 감사 표현 방식이었다"라고 설명했다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr