김기현 "민주당, 언론 재갈 물리겠단 심산 노골적 드러내"

[아시아경제 이현주 기자] 김기현 국민의힘 원내대표가 10일 "'언론중재법'은 언론 재갈 물리기 법"이라며 "절대 통과되지 않도록 할 수 있는 모든 힘을 쏟을 것"이라고 밝혔다.

김 원내대표는 이날 원내대책회의를 연 뒤 기자들과 만나 이처럼 말했다. 다만, 의사일정을 보이콧 하지는 않고 반대 의견을 적극 설명하고 이에 대한 대처를 하겠다고 했다. 김 원내대표에 따르면 문화체육관광부 차관마저도 이번 법안심사 소위 진행 과정이 전 세계에서 유례를 찾기 어렵다고 말했다고 한다.

이날 회의에서 김 원내대표는 "더불어민주당이 문화체육관광위원회 전체회의를 열고 언론중재법을 처리하려고 한다"면서 "언론에 재갈을 물리겠다는 심산을 노골적으로 드러냈다"고 말했다.

이어 "유신 정권 때에도 유래를 찾을 수 없는 언론 통제를 시도하고 있다"면서 "이 정권에게 화로 돌아갈 것을 엄중히 경고한다"고 했다.

김 원내대표는 최근 임명된 정연주 신임 방송통신심의위원장에 대한 우려도 전했다. 김 원내대표는 "문재인 대통령의 불통과 독선을 다시 한 번 확인시켜 주고 있는 것"이라면서 "정연주 위원장이 노무현 정권부터 보여준 정치적 편향성과 맹목적 충성으로 비춰 보건 데 앞으로 어떤 일을 할지 뻔하다"고 지적했다. 그러면서 "정 위원장 존재 자체가 불공정"이라고 덧붙였다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr