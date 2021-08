제76주년 광복절을 앞둔 10일 서울 서대문형무소역사관을 찾은 시민들이 '생존 애국지사 초상화 전시회'를 관람하고 있다. 국가보훈처가 개최한 이번 전시는 '우리의 영웅! 오래오래 함께하고 싶습니다'를 주제로 오는 29일까지 진행된다./김현민 기자 kimhyun81@

