韓 연구진, '중증' 코로나19 환자 선천면역 약화 세계 첫 규명

[아시아경제 김봉수 기자] 코로나19에 감염됐지만 경증에 머무는 사람과 중증으로 전환되는 환자의 차이점을 국내 연구진이 세계에서 처음으로 밝혀냈다. 감염 환자들의 경우 모두 선천면역 반응이 약화돼 있지만 특히 중증 환자들은 일주일 이상 그 현상이 지속된다는 사실을 확인한 것이다.

한국과학기술원(KAIST)는 신의철 의과학대학원 교수 연구팀이 김연숙·천신혜 충남대병원 감염내과 교수팀과의 공동연구를 통해 코로나19 환자들이 자연살해 세포의 항바이러스 기능이 약화돼 있고, 특히 중증 환자의 경우 일주일 이상 오래 지속된다는 사실을 확인했다고 10일 밝혔다. 항바이러스 선천면역 반응의 한 축을 담당하는 자연살해 세포의 기능 이상을 중증 코로나19 환자에서 처음으로 규명했다.

우리 몸은 바이러스에 감염되면 이에 대항하여 일차적으로 선천면역 반응이 나타나며, 항바이러스 선천면역 반응을 담당하는 주된 세포가 바로 자연살해 세포다. 이러한 자연살해 세포의 대부분을 차지하는 것이 바이러스에 감염된 세포를 직접 죽이는 세포독성 자연살해 세포인데, 코로나19 환자에서 이러한 세포독성 자연살해 세포의 수나 기능이 감소돼 있다는 보고는 있었지만, 자연살해 세포의 구체적인 변화나 기능감소 기전에 대해서는 규명된 바가 없었다.

연구팀은 한국인 코로나19 환자들을 대상으로 진단 초기부터 회복 시까지 추적 연구를 수행해 코로나19 바이러스 감염증에서 질병의 진행 과정에 따라 자연살해 세포에 일어나는 변화를 최초로 규명했다. 또 중증 환자와 경증 환자에서 자연살해 세포의 특성 및 기능의 차이점에 대해 밝혔다. 특히 이번 연구에서는 최첨단 면역학 연구기법과 유전자 발현 분석을 동시에 활용해 코로나19 환자에서 자연살해 세포들에 나타나는 변화를 다각도에서 분석하고 규명했다.

연구팀은 정상인이나 독감 환자와는 달리 코로나19 환자에게서만 특징적으로 나타나는 비정형 자연살해 세포를 발견했고, 이러한 비정형 자연살해 세포가 일반적인 자연살해 세포보다 세포독성 기능이 감소해 있다는 사실을 확인했다.

이런 비정형 자연살해 세포들은 질병의 중증도와 관계없이 코로나19 바이러스에 감염된 환자들에서 공통적으로 질병 초기에 빠르게 증가하며, 이로 인해 환자들의 선천 면역 반응이 약화되어 있다는 사실도 밝혀냈다. 코로나19 환자들의 질병 진행 과정에서 자연살해 세포 특성을 추적 관찰한 결과, 중증 코로나19 환자에서 이러한 비정형 자연살해 세포들의 증가 상태가 더 장기간 지속되며 이는 선천면역 반응의 손상과 연관된다는 것도 규명했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 '알레르기 및 임상면역학 저널(The Journal of Allergy and Clinical Immunolgy)'에 게재됐다.

임가람 KAIST 박사 연구원은 "코로나19 바이러스 감염증에서 특징적으로 비정형 자연살해 세포들이 증가해 있음을 발견했다"면서 "다른 호흡기 바이러스 감염에서는 보이지 않는 이러한 자연살해 세포 변화는 코로나19 바이러스 감염증의 임상적 특징을 이해하고, 중증 환자에서 선제적인 치료를 조기에 시작하는 임상적 근거가 될 것이다?고 설명했다.

김연숙 충남대 교수도 "이번 연구는 코로나19 환자의 질병 과정의 초기부터 회복기까지 자연살해 세포의 변화 및 특성을 세계에서 최초로 분석해 규명한 연구 결과"라며 "코로나19 환자에서 나타나는 선천면역 반응의 손상 기전을 최초로 밝혔다는 점에서 의미가 있는 연구?라고 말했다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr