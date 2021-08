신규확진 1540명 '월요일 최다'…비수도권 비중 44.6%(상보)

위중증·사망도 전날보다 12명·9명 '급증'

[아시아경제 김지희 기자] 국내 코로나19 신규 확진자 수가 사흘 연속 요일 기준 최다기록을 이어가고 있다. 수도권에 사회적 거리두기 4단계가 적용된지 5주째에 접어들었지만 확산세가 잡히지 않으면서 주말효과가 사라지는 내일(11일)부터는 2000명에 육박하는 확진자가 나올 수 있다는 우려가 나온다.

중앙방역대책본부에 따르면 10일 0시 기준 코로나19 누적 확진자는 전날보다 1540명 늘어 누적 21만3987명으로 집계됐다. 지역발생 1476명, 해외유입 64명이다. 수도권 지역발생 확진자는 서울 356명, 경기 398명, 인천 64명 등 총 800명대로 낮아졌다.

반면 비수도권에서는 거센 확산세가 이어지며 확진자 발생 비중도 44.6%까지 치솟았다. 비수도권 지역 중 경남에서 가장 많은 110명이 새롭게 추가됐고, 거리두기 4단계로 격상된 부산도 105명으로 세 자릿수 확진자를 기록했다. 이밖에 대구 78명, 충남 66명, 경북 57명, 대전·울산 각 50명, 충북 41명, 전북 28명, 전남 24명, 강원 22명, 광주 13명, 제주 10명, 세종 4명 등 전 지역에서 확진자가 나왔다.

해외유입 확진자는 64명이 추가됐다. 이 중 13명은 검역 과정에서, 51명은 지역에서 확인됐다. 내국인은 35명, 외국인은 29명이다.

전날 하루 총 검사 건수는 15만건을 넘겼다. 수도권에 마련된 임시 선별검사소에서는 8만6416건의 검사가 진행돼 확진자 224명이 확인됐고, 비수도권 임시 선별검사소에서는 1만4694명이 검사를 받아 124명이 확진됐다.

환진자 수 증가에 따라 위중증 환자와 사망자도 급증하고 있다. 위중증 환자는 전날보다 12명 늘어 379명이 됐다. 누적 사망자는 전날 대비 9명 늘어 2134명이다.

한편 코로나19 예방접종 대응 추진단에 따르면 전날 43만3768명이 새롭게 백신 1차 접종에 참여했다. 누적 1차 접종자는 2137만1194명이다. 1차 접종률은 41.6%가 됐다. 이 가운데 17만3134명이 접종을 완료해 총 789만4351명, 인구 대비 접종 완료율은 15.4%를 기록했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr