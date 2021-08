CJ온스타일, 가상 인플루언서 루이와 ‘패션 콘텐츠’ 선보여

[아시아경제 임춘한 기자] CJ온스타일의 더엣지가 가상 인플루언서 루이와 함께 협업을 진행한다고 10일 밝혔다.

루이는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)가 열광하는 뉴트로 패션 트렌드인 ‘청청패션’을 더엣지의 청자켓과 데님으로 선보인다. 루이는 인공지능(AI) 기술을 활용해 7명의 얼굴 데이터를 수집한 뒤 실제 인간의 모습에 가깝게 만들어진 가상 인물이다.

루이가 입은 상품은 더엣지의 가을 시즌 신상품으로 뉴트로 스타일의 크롭 데님 자켓과 레터링 니트, 세미 부츠 컷 데님 팬츠다. 오는 13일 오후 7시 35분 CJ온스타일에서 와이드 팬츠 3종과 역시즌 양모후드베스트를, 14일 오후 10시 25분 CJ온스타일 힛더스에서 루이 착장 데님 자켓과 원피스 2종 방송을 진행한다.

CJ온스타일 관계자는 “패션 브랜드 더엣지와 가상 인플루언서 루이와의 협업을 통해 MZ세대에 이목을 집중시킬 것”이라며 “앞으로 버추얼 휴먼을 넘어 다양한 콘텐츠를 제공함으로써 트렌디하고 스타일리시한 여성 패션 브랜드로서 자리매김할 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr