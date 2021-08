속보[아시아경제 최석진 법조전문기자] 박범계 법무부 장관은 9일 이재용 삼성전자 부회장이 가석방 대상에 포함된 것과 관련 "코로나19 장기화로 인한 국가적 경제상황과 글로벌 경제환경에 대한 고려차원에서 이재용 삼성전자 부회장이 대상에 포함됐다"며 "이 부회장에 대한 가석방은, 사회의 감정·수용생활 태도 등 다양한 요인들을 종합적으로 고려하여 결정된 것으로 알고 있다"고 밝혔다.

최석진 법조전문기자 csj0404@asiae.co.kr