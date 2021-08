속보[아시아경제 최석진 법조전문기자] 법무부가 9일 명에 대한 8·15 광복절 가석방을 승인했다.

가석방 대상자에는 국정농단 사건으로 실형을 선고받고 수감 중인 이재용 삼성전자 부회장도 포함됐다.

최석진 법조전문기자 csj0404@asiae.co.kr