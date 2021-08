올림픽 양궁 3관왕 안산 선수, 나고 자란 '광주 북구' 방문

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 도쿄올림픽에서 올림픽 양궁종목 사상 최초로 3관왕에 오른 안산 선수가 광주광역시 북구를 방문했다.

9일 북구에 따르면 안산 선수는 이날 자신이 나고 자란 고향인 광주 북구를 찾아 주민들의 성원에 대한 감사의 뜻을 전했다.

안 선수는 북구 문흥동에서 태어나 문산초, 체육중·고를 졸업했다.

이번 방문 역시 도쿄올림픽 양궁 남녀혼성종목의 첫 번째 금메달부터 응원과 축하메시지를 누구보다 열정적으로 보낸 고향 주민들에 대한 감사의 표현인 것으로 알려졌다.

이날 방문행사는 오후 3시 30분부터 금의환향에 대한 꽃다발 전달, 문인 북구청장과 면담, 팬 사인회 순으로 진행됐으며 코로나19 방역수칙과 사회적 거리두기 지침을 준수한 최소한의 퍼포먼스로 이뤄졌다.

문인 북구청장은 “광주 북구의 딸로서 이번 도쿄올림픽에서 눈부신 성과를 낸 안산 선수가 대견하고 자랑스럽다”면서 “코로나19 상황에서 국민에게 희망의 메시지를 줬고 특히 고향인 북구 주민들의 자긍심 고취에 큰 영향을 준 안산 선수가 고맙다”고 말했다.

한편 안산 선수는 이번 도쿄올림픽에서 양궁종목 혼성단체전, 여자단체전, 여자개인전에서 금메달을 목에 걸어 올림픽 양궁 사상 최초로 3관왕의 영예를 안았다.

