무안군, 열대야 속 한여름 밤 ‘음악분수 쇼’ 펼쳐져

다양한 음악에 맞춰 LED조명과 어우러져

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 열대야가 지속되는 가운데 군민들에게 힐링과 청량감을 제공하기 위해 남악 중앙공원에 음악분수와 오룡분수를 운영하기로 9일 밝혔다.

코로나19와 불볕더위로 지친 군민들에게 휴식공간을 제공하기 위해 운영되는 음악분수는 평일·주말 주야간 6회(정오, 오후 1시, 오후 6시부터 9시까지) 가동되며, 1회당 30분간 발라드, 댄스, 트로트 등 다양한 음악에 맞춰 LED조명과 분수가 어우러지는 음악분수 쇼가 펼쳐진다. 다만, 코로나19가 지속되면서 사람 간 접촉하기 쉬운 바닥분수는 안전을 위해 잠정 중단된 상태이다.

또한 신도시지원단이 지난달 5일 신설된 만큼 설치된 지 13년이 지난 오룡분수와 음악분수의 리모델링을 통해 군정 구호인 생동하는 행복 무안을 역동적인 분수에 투영하고 공원을 찾는 이용객들에게 다양한 볼거리와 편의를 제공해 무더위에 지친 스트레스를 해소하기 위해 유지관리를 더욱더 철저히 할 계획이다.

김산 군수는 “음악분수가 코로나19와 불볕더위로 지친 군민들에게 조금이나마 위로가 되길 바란다”면서 “운영되는 동안 방역 수칙을 철저히 지켜주실 것을 당부드린다”고 말했다.

