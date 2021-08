하병필 경남지사 권한대행 "부울경 협력 등 주요 정책 지속 추진할 것"

9일 확대간부회의 … '경제 회복 모멘텀 유지, 도민 생명?안전 최우선 과제'

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 하병필 경남도지사 권한대행은 9일 "부울경 협력과 지역 균형발전 등 주요 정책을 지속해서 추진하겠다"고 말했다.

하 권한대행은 이날 도청 재난안전대책본부에서 영상 회의시스템으로 개최한 확대간부회의에서 "기존 정책 방향을 이어나가며 경제회복 추세를 유지하고, 도민 생명과 안전을 지키는 것이 행정의 최우선 과제다"며 '김경수 도정'의 주요 정책을 이어간다는 뜻을 밝혔다.

특히 지난달 29일 '부울경 특별지방자치단체 합동추진단' 사무소가 개소한 것 관련해 "정부도 범부처 TF를 중심으로 메가시티 가속화 방안을 고민하는 것으로 안다"며 "사업 콘텐츠를 조속히 발굴하고 중앙정부의 제도 개선과 예산 지원 등 필요한 부분을 세심하게 준비해야 한다"고 강조했다.

이와 함께 "코로나19 4차 대유행이 지속되는 가운데 도민들이 무더위 속 검사를 받는 데 불편함이 없도록 현장을 점검하라"고 주문했다.

하 권한대행은 "선별진료소와 야외 건설 현장 등 폭염 취약지역을 지속해서 점검하고 8월과 9월 태풍 발생을 앞두고 재난 대응 업무에도 전력을 기울여야 한다"고 당부했다.

이밖에 도내 전 해역에 고수온 경보가 발령된 상황에서 액화 산소 공급과 양식어류 조기 출하 등 어업인 피해 최소화와 강원도 고성에서 발생한 아프리카돼지열병(ASF)과 관련해 도내 가축 방역체계 사전 점검도 주문했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr