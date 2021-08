스마일게이트 '로스트아크' 대만 진출

[아시아경제 부애리 기자] 스마일게이트 RPG가 다중접속역할수행게임(MMORPG) '로스트아크'로 대만 시장 공략에 나선다.

스마일게이트는 대만의 게임 기업 '해피툭'과 퍼블리싱(유통·배급) 계약을 체결했다고 9일 밝혔다.

두 회사는 로스트아크의 성공적인 대만 시장 출시와 안착을 위해 긴밀히 협력한다. 구체적인 일정은 추후 공개다.

해피툭은 14종의 온라인 게임과 다수의 모바일 게임 등 대만 내 가장 많은 게임을 서비스하고 있다. 특히 대만에서 최대 규모를 자랑하는 게임 전문 포털 '망고T5'를 보유하고 있다.

양민영 해피툭 대표는 "수 년 간 축적된 해피툭만의 퍼블리싱 노하우와 플랫폼을 활용해 로스트아크가 대만에서 최고의 MMORPG로 자리 잡을 수 있을 것이라 믿어 의심치 않는다"고 전했다.

지원길 스마일게이트 RPG 대표는 "두 회사가 가진 전문성의 시너지를 통해 현지화 된 로스크아크로 대만 팬들을 만나고, 최고의 게임으로 만들어나갈 수 있기를 기대한다"고 말했다.

