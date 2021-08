IBK기업은행, 환경경영·에너지경영시스템 국제표준인증 획득

ESG 경영체계 구축 일환

[아시아경제 김진호 기자] IBK기업은행은 환경·에너지경영 관련 국제 표준 규격인 ISO14001(환경경영시스템)과 ISO50001(에너지경영시스템)을 동시 획득했다고 9일 밝혔다.

ISO14001과 ISO50001은 기업이 환경 및 에너지를 체계적으로 관리하는 기준을 갖추고 운영하는지를 종합적으로 평가해 부여하는 국제표준화기구(ISO)의 인증이다. 기업은행은 환경·에너지경영을 실천하기 위해 체계적이고 효율적인 프로세스를 구축해온 결과를 인정받은 결과라고 설명했다.

기업은행 관계자는 “국제표준 인증 획득에 그치지 않고 실질적인 환경개선 및 에너지 절약 성과를 통해 기후변화 위기에 대응하고 탄소 중립을 실현해 나갈 것”이라고 말했다.

한편 기업은행은 올 상반기 ESG(환경·사회·지배구조) 전담팀을 신설하고 글로벌 이니셔티브 참여, 중소기업 ESG경영 지원 사업 추진 등 적극적인 ESG경영 행보를 이어가고 있다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr