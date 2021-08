[아시아경제 이정윤 기자] 남성 2명이 함께 여행을 떠났던 동료를 차량에 강제로 태우고 다녔다는 신고가 들어와 경찰이 수사에 나섰다.

9일 경찰에 따르면 서울 송파경찰서는 20대 초반 남성과 10대 후반 남성을 감금 혐의로 수사하고 있다.

이들은 지난 5일 배달기사 동료 사이인 A(19)씨를 경기도 용인부터 송파구 마천동까지 렌터카에 강제로 태우고 다닌 혐의를 받고 있다.

해당 사건은 함께 렌터카를 빌려 여행하던 중 차량 타이어가 파손되자 수리비 문제로 발생한 갈등에서 비롯된 것으로 알려졌다. A씨는 당일 오후 10시 45분께 "용인 어딘가에서 차로 납치됐다"고 112에 문자메시지로 신고했다. 경찰은 A씨가 전한 렌터카 차량번호를 토대로 위치 추적을 해 오후 11시 20분께 마천동의 한 배달기사 사무실 앞에 세워진 차를 발견했다.

경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

