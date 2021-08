김두관 "부울경, 동아시아 6대 거점도시로"

부산 서면에 예비후보자 선거사무소 개설

북극항로 개척, 농산어촌 공동체 활성화 등 구체적인 정책 제안

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 대선 예비후보 김두관 의원이 부산·울산·경남(부울경) 메가시티를 동아시아 6대 거점도시로 만들겠다고 밝혔다.

9일 김 의원은 부산시의회에서 열린 기자회견에서 "균형발전을 위해서는 부울경과 수도권의 쌍끌이 전략이 필요하다"며 "부울경을 서울, 베이징, 홍콩, 상하이, 도쿄와 협력하고 공존하는 새로운 동아시아 네트워크 체제를 조성하겠다"고 밝혔다.

김 의원은 부산시 서면에 위치한 NH투자증권 빌딩 9층에 대선 예비후보자 사무실을 개설하고, 본격적인 선거운동에 들어갔다. 김 의원 측은 "과감한 자치분권과 급진적인 균형발전 추진의 의지를 행동으로 보여주기 위해 선거사무소를 서울이 아닌 부산에 낸 것"이라고 말했다.

김 의원은 세계 대도시권 사이에 글로벌 경쟁체제가 심화되고 있다며, 대한민국의 부울경이 아니라 동아시아의 부울경, 세계 속의 부울경으로 만들어가야 한다고 주장했다. 김 의원 측에 따르면 메가시티는 전 세계적으로 2018년에 33개에서 2030년에는 43개로 확산되는 추세에 있다.

김 의원은 이를 위한 구체적인 실행과제로 부산항을 모항으로 하는 북극항로 개척, 광역철도 확충과 미래교통체계 구축, 선박설계와 기술금융 등 고부가가치 산업으로의 전환, 농산어촌 공동체 활성화 등 일곱 가지 정책 추진방향을 제시했다.

김 의원은 "부울경의 아들이라는 자존심을 걸고 대선에 임하고 있다"며 "부울경 메가시티 비전을 통해 국가 균형발전의 단초를 마련하고, 동남권의 미래 먹거리와 경쟁력을 책임지겠다"고 강조했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr