이준석, 윤석열에 경고…"잘못 생각해 주도권 싸움 나서면 갈수록 태산"

"보이콧 의혹, 불문 안 붙이면 어떡하나, 징계해야 하는데"

'당 대표가 앞에 나선다' 딜레마 상황

"정책 메시지가 안 보여서 걱정"

"부동산이나 민생 관련 메시지에 관심 쏟아야"

[아시아경제 나주석 기자] 이준석 국민의힘 대표는 윤석열 전 검찰총장과의 갈등 상황과 관련해 일단 넘어가겠다는 입장을 밝혔다. 이 대표는 당 대표가 ‘후보보다 앞에 나선다’는 일각의 지적에 대해서는 안타까움을 토로했다.

9일 이 대표는 본지와 전화통화에서 윤 전 총장과의 일련의 갈등 상황과 관련해 "후보들이 캠프 운영 방향 설정 등에 있어서 어느 대선 캠프나 혼란이 있다는 거 안다"며 "아직은 심각한 상황은 아닐 것으로 본다"고 말했다.

이어 "다만 캠프 구성 단계의 혼란인지 진짜 방향 설정을 잘못해서 당 지도부의 방침을 공격하는 것이 선거 캠프의 전략이라고 저러는 것인지"라고 말끝을 흐린 뒤 "정말 잘못 생각해 주도권 싸움이라도 하려고 한다면 갈수록 태산"이라고 밝혔다.

이 대표가 지방 일정 중에 윤 전 총장이 전격적으로 국민의힘에 입당하고, 당 주관 대선주자 행사에 잇달아 윤 전 총장이 불참하면서 양측 사이에 긴장 관계에 대한 우려가 커졌다. 더욱이 최근에는 윤 전 총장 측 중진의원이 다른 대선주자에 행사 불참을 종용했다는 의혹까지 나왔다.

이와 관련해 이 대표는 7일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 ‘당 공식 기구인 경선준비위원회의 일정을 보이콧 하라고 사주했다는 것은 심각한 일이지만 캠프가 초기에 이런저런 전달체계 상의 문제가 있는 것으로 이해하고 캠프가 추가 반박이 없으면 이쯤에서 불문에 부치겠다’고 밝혔었다.

이 대표는 이와 관련해 "불문에 안 붙이면 어떡하냐"며 "그럼 징계해야 한다"고 말했다. 이어 "그쯤이면 알아들었을 것"이라며 "여의도 바닥에 누가 누구에게 전화한 것인지 모르는 사람이 누가 있냐"고 했다.

대선 경선과 관련해 당 대표가 앞에 나선다는 비판에 대해서도 답답한 심경을 밝혔다.

이 대표는 "딜레마에 빠져 있다"며 "대표로 나서지 말라고 하는데 제가 휴가 다녀오면 후보들이 전격적으로 메시지를 많이 낼 것이냐. 그런 것도 아닌 거 같다"고 안타까운 속내를 토로했다. 그는 "그 딜레마를 후보들이 풀어달라"며 "대표들이 주목받는다고 뭐라고 하는데 대표가 아무 말도 안 하면 후보가 주목받는 상황도 아니다"고 우려를 했다. 이어 "후보들이 정책 메시지 등에 신경을 써야 한다"며 "너무 정책 메시지가 안 보여서 걱정이다. 국민들은 부동산이나 민생 관련 메시지 등에 관심이 많은 데 캠프들이 딱히 그런 문제에 관심을 쏟고 있지 않다"고 지적했다.

그는 "홍준표 후보 캠프에서 부동산 대책이라든지 공약 등이 나오는 것은 긍정적"이라면서도 "아직 강도가 세지 않다. 정책이라면 네이밍도 딱 해서 예쁘게 나와야 하는데 부동산 대책 이렇게 나와 (아쉽다)"고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr