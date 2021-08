'65돌' 대상 미원 유튜브 영상, 10일만에 조회수 148만뷰 기록

[아시아경제 임혜선 기자] 대상은 미원 출시 65주년을 맞아 공개한 '65년째 감칠맛 내는 조연, 미원' 유튜브 영상이 공개 열흘만에 조회수 148만뷰를 기록했다고 9일 밝혔다.

대상은 MSG 유해성 논란에 대한 오해를 해소하고, 젊은 층에게 미원의 순기능을 알리기 위한 광고 캠페인을 2016년부터 전개해오고 있다. 김희철을 모델로 내세운 ‘픽미원’을 시작으로 ‘오 쓸래미원’, ‘미필적 선의’ 등의 광고를 선보였다.

이번 광고 영상은 미원이 맛있는 음식 어디에나 존재하지만 가루 한 점 찾아볼 수 없이 언제나 사라지는 존재로, 음식의 주연일 수는 없지만 ‘맛의 조연’으로서 65년간 최선을 다해왔다는 점에 착안해 미원을 감칠맛 조연에 빗대어 표현했다. 배우 김지석이 광고 모델로 출연, 직접 미원 패키지를 의상으로 입고 캐릭터를 연기했다.

영상은 주인공들의 러브라인을 위해 조연이 희생되는 청춘드라마 서사를 바탕으로 ‘미원 밀푀유나베’, ‘미원 라면’, ‘미원 소나기’, ‘미원 짜장면’ 등 총 4편의 에피소드로 구성됐다. 김지석이 미원을 넣어 맛을 살린 밀푀유나베를 여주인공이 먹고 엉뚱한 남주인공에게 감동받는 등의 상황을 코믹하게 연출했다. 극적인 상황에서 김지석이 직접 열창한 일기예보의 ‘인형의 꿈’을 배경음악으로 삽입해 ‘한 걸음 뒤엔 항상 내가 있었는데’라는 가사가 상황과 절묘하게 오버랩되며 웃음을 유발한다.

영상 후반부에는 서울 아카이브와 미원 60주년 사진전 자료를 활용해 미원의 65년 히스토리를 현재에서 과거까지 역순으로 조명하면서, 지난 65년간 일상 속에 미원이 함께했다는 메시지를 담아냈다.

대상은 광고 영상의 인기에 힘입어 미원 한정판 굿즈를 이달 말 선보일 계획이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr