[이사람]류경기 중랑구청장 독서토론리더 양성과정 ‘중랑학당’ 운영한 까닭?

9월2일부터 8주간 논제 발제, 스피치, 독서토론 실습 및 코칭 등 비대면 수업 진행... 9일 오전 9시부터 중랑구청 홈페이지에서 선착순 15명 모집

[아시아경제 박종일 기자] 류경기 중랑구청장이 민선7기 중랑구청장 취임 이후 최고 사업으로 추진하는 '책 읽는 도시' 만들기 위한 독서동아리 토론양성 과정인 '중랑학당'이 시작된다.

중랑구는 함께 즐기는 책 읽기를 통한 생활 속 독서문화 정착을 위해 9월부터 독서동아리 토론리더 양성 과정 ‘중랑학당’을 운영한다고 밝혔다.

민선 7기 ‘책 읽는 중랑’ 프로젝트의 하나인 ‘중랑학당’은 책을 읽고 다른 사람과 의견을 공유하는 과정을 통해 입체적인 독서에 대해 배울 수 있는 프로그램이다.

이번 과정은 앞서 상반기에 진행했던 입문과정에 이은 심화과정으로, 입문과정 수료자가 아니어도 수강할 수 있다. 독서공동체 ‘숭례문학당’의 최병일 대표강사가 토론을 위한 논제 만드는 법, 스피치, 독서토론 실습 및 코칭 등을 상세히 지도할 계획이다.

9일 오전 9시부터 중랑구청 홈페이지에서 선착순으로 총 15명을 모집한다. 중랑구 독서동아리 회원 및 독서에 관심 있는 구민이라면 누구나 참여할 수 있다.

수업은 9월2일부터 8주간 매주 목요일 오전 10~낮 12시 온라인 화상회의 앱 ‘줌(ZOOM)’으로 진행된다. 참여자는 강좌마다 특정 도서를 읽은 후 수업에 참여해야 하며, 총 8회의 강좌 중 6회 이상 수강한 경우 수료증을 발급받을 수 있다.

류경기 중랑구청장은 “혼자가 아닌 함께하는 독서를 통해 책을 더욱 새롭고 재미있게 경험할 수 있는 기회가 될 것”이라며 “구민들이 언제 어디서나 쉽게 독서를 접할 수 있는 환경을 조성하기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

구는 중랑학당 프로그램을 포함해 ‘책 읽는 중랑’ 만들기를 위한 다양한 사업을 추진중이다. 특히, 영유아기 독서습관 형성을 위한 ‘취학 전 1000권 읽기’는 매일 1권씩 3년 동안 1000권을 읽는 프로그램으로 현재까지 6136명이 참여해 149명이 목표를 달성하는 등 반응이 좋다.

