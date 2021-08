[아시아경제 김형민 기자] 준결승에서 우리 야구대표팀을 꺾고 결승에 오른 일본 야구대표팀이 미국도 제압하고 2020 도쿄올림픽 금메달을 차지했다.

일본은 7일 일본 가나가와현 요코하마 스타디움에서 열린 도쿄올림픽 야구 결승전에서 미국에 2-0으로 승리했다. 일본은 이번 대회에서 5전 전승도 기록했다.

역대 올림픽 야구에서 일본이 금메달을 차지한 건 이번이 처음이다. 일본은 이전까지 은메달 1개, 동메달 2개만 땄다. 야구는 차기 대회인 2024년 파리올림픽에선 정식 종목에서 빠진다.

