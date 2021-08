'듀란트 부활' 미국, 올림픽 남자농구 4연패

29득점 6리바운드 공격 주도…제이슨 테이텀 19득점 7리바운드

프랑스, 올림픽 결승서 미국에 세 번째 패배…고베르 16득점 분전

이변은 없었다. 미국이 올림픽 남자농구 4연패를 이뤘다. 7일 일본 사이타마 슈퍼 아레나에서 열린 2020 도쿄올림픽 남자농구 결승에서 프랑스를 87-82로 이겼다. 조별리그 첫 경기 패배(76-83)를 설욕하며 2008 베이징올림픽부터 꼬박꼬박 챙겨온 금메달을 하나 더 추가했다. 남자농구는 1936 베를린올림픽에서 정식종목으로 채택됐다. 미국은 이번 승리로 스무 차례 대회에서 열여섯 번 우승했다.

출발은 좋지 않았다. 지난달 25일 프랑스에 져 17년 만에 올림픽 패배를 맛봤다. 하지만 그 뒤 연승 행진을 달렸고, 이날 프랑스의 기세마저 잠재웠다. 반등의 중심에는 슈퍼스타 케빈 듀란트(브루클린)가 있었다. 첫 경기에서 10득점 2리바운드로 부진했으나 컨디션을 회복하며 공격의 중심으로 자리매김했다. 이날도 29득점 6리바운드로 선봉장 노릇을 했다. 제이슨 테이텀(보스턴)은 19득점 7리바운드로 활약했고, 데이미언 릴러드(포틀랜드)와 즈루 홀리데이(밀워키)도 나란히 11득점씩 기록했다.

프랑스는 뤼디 고베르(유타)와 에반 푸르니에(보스턴)가 16점씩 넣으며 분전했으나 또 한 번 미국의 벽을 넘지 못했다. 프랑스는 1948 런던올림픽과 2000 시드니올림픽에서도 결승에 올랐으나 미국에 모두 진 바 있다. 선수들은 3쿼터 초반 42-44까지 따라붙으며 악몽에서 탈출하는 듯했다. 그러나 뱀 아데바요(마이애미)와 릴러드, 듀랜트에게 연속 득점을 허용해 3쿼터를 63-71로 마쳤다. 프랑스는 그대로 주저앉지 않았다. 4쿼터 중반 프랑크 닐리키나(뉴욕)의 외곽슛 등에 힘입어 점수 차를 좁혔고, 종료 10초 전 난도 드 콜로(페네르바체)의 자유투 두 개로 82-85까지 따라붙었다. 하지만 이어진 수비에서 듀랜트가 자유투 두 개를 모두 넣어 승부를 뒤집을 수 없었다.

