'박정희 마케팅' 나선 최재형 "어릴 적 청와대 파티 갔었다…朴 업적 오래 기억해야"

[아시아경제 김소영 기자] 국민의힘 대선주자인 최재형 전 감사원장이 박근혜 전 대통령의 사면을 강력히 촉구하고 나선 가운데 과거 박정희 전 대통령과의 인연을 공개하는 등 본격 정통 보수층 표심 잡기 행보에 나섰다는 평가가 나온다.

최 전 원장은 6일 경북 구미의 박정희 전 대통령 생가를 찾아 "문재인 대통령이 국민 통합을 원한다면 바로 오늘이라도 박근혜 전 대통령 사면의 용단을 내려야 한다"며 "자기 진영 사람들 눈치를 보지 말고 국민 대통합이라는 국가적인 대통령 책무를 다해야 한다"고 촉구했다.

그러면서 "오늘 생가에 와보니 박정희 전 대통령과 영애 박근혜 두 분이 다정하게 찍은 사진을 봤다"며 "고령인 박 전 대통령이 이 무더위 속에 수형생활을 계속하는 건 가슴 아픈 일이고 이런 상황이 더 이어져선 안 되지 않느냐"고 말했다. 그는 "헌법 체계 안에서 탄핵을 할 수 있는 유일한 기관인 헌법재판소의 결정이고, 법률적으로 그 결과를 존중할 수밖에 없다"면서도 "자꾸 과거를 묻고 과거에 대한 의견을 가지고 나라를 분열시키는 것은 바람직하지 않다"고 덧붙였다.

최 전 원장은 "국가의 미래를 바라보는 혜안으로 대한민국 발전의 기초를 든든히 만드신 박정희 대통령님의 애국, 애민 정신을 더욱 발전시키겠습니다"라는 방명록을 남기기도 했다.

최 전 원장은 이날 오후 대구시당에서 열린 대구·경북 지역 언론인과 간담회에서 "선친(고 최영섭 예비역 대령)께서 박정희 국가재건최고회의 의장 시절에 2년 동안 총무비서관으로 가까이서 모셨다"며 "어릴 때 청와대 비서관들이 모여 연말 파티를 할 때 같이 청와대로 가 즐긴 기억이 있다"고 말했다.

그는 "그러한 여러 가지 인연으로 오늘 대구·경북 지역의 최초 방문에 박정희 전 대통령의 생가를 방문하게 됐다"며 "(박정희 대통령은) 우리나라의 미래가 중화학 공업, 수출 산업 주도로 가야 한다는 확고한 신념을 가지고 이 나라의 산업화를 이뤄내 탄탄한 기초를 닦으셨다. 오늘날 우리가 누리고 있는 이 번영의 기초를 든든히 닦아준 박 대통령께서 이루신 업적은 오래오래 기억하고 고맙게 생각해야 할 일"이라며 추켜세웠다.

반면 문재인 정부를 향해선 "실력 있는 사람보다 자기 진영의 사람들을 써서 우리나라 여러 정책이 제대로 수행되지 않고 있다. 잘못된 선택지를 바로 잡지 않아 나라를 어렵게 만들었다"고 비판했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr