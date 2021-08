권익위 수사의뢰 '부동산 투기 의혹' 23명 특수본 이첩…시도경찰청 배당

국회의원 1명·지자체장 2명 포함

[아시아경제 이관주 기자] 현역 국회의원과 지방자치단체장 등 일부 공직자들이 부동산 투기를 했다는 의혹과 관련해 국민권익위원회가 수사를 의뢰한 가운데 정부합동 특별수사본부(특수본)에는 18건이 이첩된 것으로 확인됐다.

6일 특수본에 따르면 권익위가 수사의뢰한 21건 중 18건·23명이 특수본으로 넘어왔다. 신분별로는 국회의원 1명, 지자체장 2명, 지방의회의원 5명, 공무원 9명, 공공기관 직원 5명, 일반인 1명 등이다. 공공기관 직원에는 한국토지주택공사(LH) 전·현직 직원 3명이 포함됐고, 국회의원 1명의 경우 기존 특수본 수사 대상 국회의원인 23명 안에 포함된 인원인 것으로 알려졌다.

권익위는 앞서 3~6월 공직자 직무 관련 투기행위 집중신고 기간을 운영해 총 65건의 신고를 접수, 이 가운데 투기 의심 사례 21건에 대해 수사의뢰했다고 지난달 말 밝힌 바 있다. 특수본에 이첩되지 않은 나머지 3건은 검찰에 넘긴 것으로 전해졌다.

수사의뢰된 사례 중에는 자신이 소유한 부동산을 단기 임대숙소로 운영하면서 임대차 수익을 올리다가 올해 3월 LH 사태 이후 공무원에 대한 투기 조사가 시작된다는 것을 알고 팔아치운 지자체 건축 담당 공무원, 공공사업 예정 부지 토지를 지정고시 이전에 파악해 은행 대출을 받아 투기한 개발 관련 공기업 부장급 공직자 등이 포함됐다.

특수본 관계자는 "권익위에서 3월부터 지난달 말까지 사건이 꾸준히 넘어왔다"며 "기존 특수본에서 수사하던 건과 일부 중복되는 건이 있다"고 설명했다. 특수본은 이첩된 사건을 경기남부경찰청 8건, 서울경찰청 2건, 경기북부·부산·경남·경북·대구·전북·충남·대전 각 1건 등 시·도경찰청에 배당해 수사에 착수했다.

