윤석열, 코로나19 검사 후 반려견들과의 일상 공개 "#개판"

지난 2일 국회 방문 후 코로나19 확진 당직자와 악수…코로나 검사 후 자가격리

尹, 반려견 인스타그램 계정 개설해 일상 공개

[아시아경제 나예은 기자] 국민의힘 대권주자 윤석열 전 검찰총장이 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 반려견들과 휴가 중 일상을 공개했다.

윤 전 총장은 6일 자신의 반려견 인스타그램인 '토리스타그램'에 반려견 4마리와 함께 침대에 누워 있는 사진을 공개하며 반려견의 시점에서 "아빠 회사 안간다 앗싸"라고 적었다.

그러면서 '#개모임 #개판 #개알람 #아빠깨움'이라는 해시태그를 달았다.

윤 전 총장은 5일부터 8일까지 휴가 기간이지만, 지난 2일 국회를 방문해 코로나19 확진 당직자와 악수를 나눠 이날(6일) 오전 코로나19 검사를 받고 자택에서 결과를 기다리는 중이다. 윤 전 총장은 이날 충남 논산 윤증 고택 등을 방문할 예정이었으나 부득이하게 일정을 연기했다.

한편 윤 전 총장은 같은 시간 자신의 인스타그램에 또 다른 셀카 사진을 올렸다. 사진에는 "여러분 이사진은 짤로 사용하셔도 좋다"라며 반려견을 끌어안고 있는 윤 전 총장의 모습이 담겼다. 해당 게시글에는 윤 전 총장의 반려견 SNS 계정인 tory.stagram이 "안본 눈 삼미다(삽니다)"라는 댓글을 남겨 웃음을 자아냈다.

최근 윤 전 총장은 반려견의 이름을 딴 인스타그램 계정 '토리스타그램'을 개설해 개인적인 일상을 공개하고 있다.

특히 앞서 '쩍벌(두 다리를 넓게 벌리고 앉는 자세)'이나 '도리도리' 등 자신의 태도 논란과 관련해 반려 동물과 함께 '셀프 디스(자신의 약점을 개그 소재로 활용하는 것)' 사진을 올려 화제가 된 바 있다.

