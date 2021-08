[아시아경제 이정윤 기자] 정차 중인 차에 다가가 흉기를 던진 30대 여성이 경찰에 체포됐다.

서울 송파경찰서는 특수폭행 등의 혐의로 A씨를 붙잡아 조사 중이라고 6일 밝혔다.

A씨는 이날 오전 1시 30분께 송파구 가락동의 한 호텔 앞에 멈춰 서 있는 차에 다가가 이유 없이 과도를 던진 혐의를 받는다. 운전자가 창문을 내리고 자신을 아느냐고 묻자 A씨는 운전자를 향해 가위를 던지기도 했다.

운전자가 경찰에 신고하자 달아났던 A씨는 인근 편의점에서 체포됐다.

